Vzal si to osobně! Wembanyama zastínil MVP: Našemu nasazení se nikdo nevyrovná
A tohle jsem si vzal osobně! Touto hláškou bavil Michael Jordan v dokumentární sérii Last Dance při líčení svých heroických činů. Jednou takto možná bude mluvit i Victor Wembanyama o událostech ze startu finále Západní konference NBA. Před prvním mačem přijala hvězda Oklahomy Shai Gilgeous-Alexander podruhé za sebou cenu MVP pro nejužitečnějšího hráče za základní část ligy.
Hned poté rozjel svou show dvaadvacetiletý francouzský mimozemšťan, jenž v hlasování skončil třetí. Své San Antonio dotáhl na palubovce soupeře k triumfu 122:115 po druhém prodloužení, když nastřílel 41 bodů a stáhl 24 doskoků.
Po utkání však Wemby nehodlal stavět sérii do osobní roviny s Gilgeousem-Alexandrem. „Dnešní vzkaz měl být, že jsme jako tým připravení postavit se komukoliv v jakémkoliv prostředí. I když se máme pořád co učit, našemu nasazení se nikdo nevyrovná,“ hlásil Wembanyama, jenž odehrál kariérních 49 minut a trefil 14 z 25 střel. Žádná nebyla větší než ta na konci prvního prodloužení, kdy srovnal skóre trojkou téměř z poloviny hřiště. „To on je nejlepší hráč na světě!“ neměl pochybnosti rozehrávač Spurs Stephon Castle.
Gilgeous-Alexander jako vůdce obhájců titulu a dvojnásobný MVP zaznamenal 24 bodů, proměnil jen 7 z 23 střel. Oklahoma měla v základní části nejlepší bilanci ze všech třiceti ligových týmů a dvěma sériemi play off prošla neporažena. San Antonio jí však umí čelit a porážet ji, Spurs vyhráli pátý ze šesti vzájemných duelů v této sezoně a v play off obrátili výhodu domácího prostředí na svou stranu.
On je asi vážně mimozemšťan
Především zásluhou 224 centimetrů vysokého monstra, jehož výkon rozvibroval celé USA. „Jestli nevěříte, že má potenciál být nejlepším hráčem všech dob, pak nerozumíte basketu,“ hlásal rozehrávač Chicaga Lonzo Ball. „On je asi vážně mimozemšťan,“ žasnul jeho protějšek z Washingtonu Trae Young. „Wemby řekl: Já jsem MVP,“ přisadil si slavný dlouhán Dwight Howard.
Wembanyama letos získal cenu pro nejlepšího obránce ligy a v hlasování MVP skončil až třetí za Gilgeousem-Alexandrem a Nikolou Jokičem z Denveru. Aktuální série s Oklahomou ale může definitivně zvěstovat předání pochodně do rukou mladého Francouze. „Rád bych získal MVP mnohokrát v kariéře,“ netajil se.
Letos to už nebude, stále má ale šanci na něco většího – Larry O´Brien Trophy pro mistry NBA. Série OKC - Spurs je považována za předčasné finále a tým z Texasu je ve vedení 1:0.