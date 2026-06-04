Knicks vedou finále NBA. Na hřiště pronikl fanoušek, chtěl selfie. Co na to Wembanyama?
Basketbalisté New York Knicks vyhráli první zápas finále NBA v San Antoniu, když zápas zakončili jedenáctibodovou sérií a stanovili skóre 105:95. Knicks zvítězili v play off podvanácté v řadě. Zápas narušil fanoušek, který ve čtvrté čtvrtině pronikl na hřiště, aby si udělal selfie.
Euforie v městě, které nikdy nespí, pokračuje. Knicks na hřišti Spurs vyhráli svůj první finálový zápas od roku 1999, přičemž na titul čekají už dlouhých 53 let. V San Antoniu se vrátili do utkání, v němž ve třetí čtvrtině prohrávali o čtrnáct bodů a v závěru vládli.
„Myslím, že víme, co musíme dělat. Myslím, že jsme docela soudržná skupinka,“ prohlásil rozehrávač vítězného týmu Jalen Brunson.
Hlavní hvězda Knicks nastřílela ve čtvrté čtvrtině 13 bodů, což je jen o šest bodů míň, než dali dohromady za stejný časový úsek všichni hráči Spurs. Brunson skóre definitivně převrátil necelé dvě minuty před koncem a body sázel dál. Celkem jich dal třicet. Kdykoli v play off Brunson dosáhl hranice třiceti bodů, Knicks neprohráli.
„Je to pan hráč. Ukáže se v největších chvílích. Takhle to dělá MVP,“ chválil ho Mike Brown, kouč Knicks.
Pro oba finalisty jde o velkou událost. Spurs jsou ve finále po deseti letech a mají šanci navázat na velkou éru z přelomu tisíciletí, v níž pod slavným trenérem Greggem Popovichem získali pět titulů. Popovich byl ve Frost Bank Centru na místě, podobně jako legendární hráči Spurs David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginobili či Bruce Bowen.
Z New Yorku dorazili Patrick Ewing, ale i celebrity v čele s režisérem Spikeem Lee, komikem Tracy Morganem, rapperem Fat Joem či herci Benem Stillerem a Timothée Chalametem.
Brunson ve vzájemném souboji jasně předčil hlavní hvězdu soupeře. Francouzský pivot Victor Wembanyama nastřílel 26 bodů a měl 12 doskoků, ale z pole trefil jen šest střel z jedenadvaceti.
„Dneska to byla bída. Není to nijak komplikované,“ řekl Wembanyama.
Knicks se stali teprve třetím týmem historie, který v play off vyhrál dvanáct zápasů v řadě. Vyrovnali výkon Spurs, s nimiž ve finále 1999 prohráli 1:4 na zápasy. Rekord drží Golden StateWarriors s patnácti nepřetržitými výhrami z jara 2017.
Necelých sedm minut před koncem narušil zápas fanoušek, který vniknul na plochu, postavil se vedle Wembanyamy a pivota Knicks Mitchella Robinsona a pokusil se udělat si selfíčko. Ihned byl zpacifikován ochrankou a vyveden.
„Nikdy jsem v takové situaci nebyl. Nevěděl jsem, co dělat. Opravdu mě to překvapilo. Bylo to podobné, jako když přes hřiště přelítl netopýr,“ reagoval Wembanyama a připomněl historku ze zápasu proti Minnesotě z roku 2024.
Druhý finálový zápas se hraje v San Antoniu v noci na sobotu.