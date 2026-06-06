Boj o titul v NBA: Wembanyama při poslední střele zklamal, Knicks vedou 2:0. Chystá se Trump
Neočekávaná jízda New York Knicks pokračuje. V druhém finále NBA v San Antoniu byla na hraně, ale Victor Wembanyama, hvězdný francouzský pivot domácích Spurs, netrefil poslední střelu. Knicks vyhráli 105:104, třináctý zápas v play off v řadě, a doma v Madison Square Garden můžou doručit první titul od roku 1973.
Bylo zjevné, u koho poslední akce skončí. De’Aron Fox na sebe stáhl dva obránce a přihrál na volného Wembanyamu, horu vysokou 224 centimetrů. Domácí pivot měl cestu ke koši volnou. Vyskočil, při dopadu uklouznul. Ale co hůř, míč se od obroučky odrazil do pole a na dorážku už Spurs neměli čas.
„Pořád mi to moc nejde. V tom je ten problém. Potřebuju víc vyrovnanosti a lepší kontrolu nad hrou,“ řekl Wembanyama.
Nedařilo se mu hlavně v první půli. Nakonec přispěl 29 body a pomohl Spurs vrátit se do zápasu, který mu v jednu chvíli unikal. Knicks vedli v půlce poslední čtvrtiny o čtrnáct bodů. San Antonio ale odpovědělo čtrnáctibodovou sérií a tři minuty před koncem základní hrací doby vyrovnalo. V poslední minutě domácí vedli, Jalen Brunson vyrovnal. Deset sekund před koncem měli míč Spurs, ale Brunson ho získal a po Wembanyamově faulu měl dva trestné hody. Trefil jeden, ale stačilo to. Poslední akce domácím nevyšla a na straně Knicks teď stojí historie.
Jen dva týmy vyhrály dva úvodní zápasy finálové série NBA na hřišti soupeře. A oba svou kampaň dotáhly až k triumfu. V roce 1993 se to podařilo Chicago Bulls Michaela Jordana, o dva roky později pak Houston Rockets s Hakeemem Olajuwonem.
Knicks právě vyhráli třináctý zápas v play off v řadě. Víc zápasů za sebou zvládli jen Golden State Warriors, patnáct v sezoně 2016/17.
„New York se ukázal. Fanoušci se ukázali. Ukázali jsme energii. A našli jsme cestu, jak zápas dohrát,“ řekl Karl-Anthony Towns, který Knicks pomohl jednadvaceti body.
Spurs jsou v depresi, jakou nepamatují. Až do letošní série ve svých pěti finálových účastech ani jednou na zápasy neprohrávali.
„Nemůžeme změnit minulost. Už myslíme na zápas číslo tři,“ uvedl Wembanyama. Ten se hraje v pondělí v Madison Square Garden. V New Yorku teď panuje basketbalové šílenství. Lístky na nejhorší místa v hale se prodávají za 9000 dolarů. Na pondělní zápas má dorazit i americký prezident Donald Trump, newyorský rodák.
Finále play off NBA - 2. zápas:
San Antonio - New York 104:105 (34:25, 52:56, 75:84)
Nejvíce bodů: Wembanyama 29, Fox 20, Harper 15 - Towns 21, Bridges a Brunson po 20. Stav série: 0:2.