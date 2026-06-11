Zázrak v Garden: největší comeback ve finále NBA. Pravá ruka boží, Swift pobavila tričkem
Basketbalová historie má další památný moment. Play off euforie New York Knicks se během čtvrtého finále NBA se San Antoniem propadla do ztráty 29 bodů. Dvanáct desetin sekundy před koncem však dorážka OG Anunobyho zápas definitivně otočila. Rekordní obrat přivedl vítězný tým na jediný zápas k prvnímu titulu od roku 1973. Na místě se radovala řada celebrit v čele s Taylor Swift.
Vyhladovělý New York už cítí chuť vítězství na rtech. Historický comeback Knicks ve čtvrtém finále NBA vystřelil město slavných, ale dlouho strádajících franšíz do vesmíru. Věty bulvárního Postu vystihují náladu.
„Pamatujte si tenhle pocit. Bude žít nejen v tradici Knicks, ale v tradici NBA a v tradici celého sportu. Tohle je největší comeback ve finále NBA. Jeden z největších momentů, který kdy uvidíte,“ napsal newyorský web.
Během středečního večera zažili Knicks a s nimi i natěšené město, které nikdy nespí, horskou dráhu emocí. Na startu vedli 2:1 na zápasy s hořkou vzpomínkou na pondělní porážku v třetím finále, která přišla po třinácti zápasech bez porážky v play off. A čtvrtý duel se jim rozpadal pod rukama. Na začátku třetí čtvrtiny prohrávali o děsivých 29 bodů.
Pak se začali škrábat ze dna. A téměř u všeho byl OG Anunoby. Jeho sedm trojek, pět v druhé půli, zásadně pomohlo k tomu, že se Knicks začali k soupeři přibližovat. Skóre obrátili 82 sekund před koncem. Spurs si ještě vzali vedení zpět, a když hvězdný Jalen Brunson šestnáct sekund před sirénou minul střelu za dva body, Knicks byli znovu v pasti.
Momentum změnila neuvážená akce De’Aarona Foxe. Ujal se odraženého míče a upaloval s ním pod koš Knicks. Mohl na sebe navázat obranu, ubrat čas a vybojovat faul. Místo toho šel sebevědomě do zakončení, jenže to mu skvělým blokem znemožnil Anunoby.
„Hloupost,“ vydechl ve studiu NBA legendární Charles Barkley. „Byla to fakt pitomost. Nemusel střílet.“
Knicks dostali šanci ještě na poslední reakci. Brunsonova střela ke zděšení arény trefila přední obroučku. Z vřavy pod košem se však znovu vynořil Anunoby, přeletěl obránce Harpera i Vassella a jeho pravačka doručila míč do koše. Zbývalo 1,2 sekundy a Spurs už reagovat nestihli.
„Tohle byla nejikoničtější střela v historii newyorského basketbalu,“ řekl Mike Brown, kouč Knicks.
„Pravá ruka boží,“ vydechl pivot Karl-Anthony Towns.
Spurs ztratili téměř vyhraný zápas historickým stylem. V prvním poločase nasázeli 76 bodů, v druhé půli se zmohli jen na třicet. Rozdíl 46 bodů je největším v historii play off NBA. Ve finálové sérii se ještě žádný tým nedokázal zmátořit z devětadvacetibodové pasti.
Knicks vedou 3:1 na zápasy a mají šanci doručit svůj první titul po 53 letech. New York se svým největším sportovním mediálním trhem v poslední době trpí strašlivými výkony fotbalových týmů Giants a Jets a na vítězství v jedné z velkých lig čeká od roku 2012, kdy Giants získali Super Bowl.
Taylor a spol.
Euforii ve městě podporují zástupy osobností, které se v Madison Square Garden během dosavadních dvou finálových zápasů sdružují ve sledované Celebrity Raw. Během středečního čtvrtého finále způsobila největší poprask zpěvačka Taylor Swift, která vyrazila do hlediště se svými slavnými kamarádkami a originálními tričky v oranžovomodré kombinaci Knicks.
Swift, podobně jako herečka Mariska Hargitay známá ze seriálu Zákon a pořádek, měly na sobě trička s nápisem Stevie Knicks, což je odkaz na další populární zpěvačku.
Sestry Este a Alana Haimovy si vzaly na sobě trička s dalšími nápisy ve stylu domácího týmu – Knickelback a Knickole Kidman.
Spolu s nimi seděla v hale celá newyorská smetánka. Nechyběli legendární tenista John McEnroe, režisér Spike Lee, herci Ben Stiller a Michael J.Fox či baseballová hvězda Aaron Judge.
Série pokračuje v noci z neděle na pondělí v San Antoniu.