Malý velký šampion. Knicks vystřílel titul muž, jenž nechal ležet na zemi dvě miliardy
Na dobré věci si musíte počkat. Možná i 53 let. New York Knicks jsou šampiony basketbalové NBA po víc než půlstoletí přešlapů, omylů a marného dobývání poháru Larryho O'Briena. V pátém zápase finále na palubovce San Antonia upředli další velký comeback, triumfovali 94:90 a sérii ovládli 4:1 na zápasy. K titulu je dovedl kapitán Jalen Brunson, autor 45 bodů a nejužitečnější hráč finále.
„Pokud je váš nejlepší hráč malý, titul nikdy nezískáte.“ Před třemi lety tímhle výrokem na adresu Jalena Brunsona rozvířila vody legenda Becky Hammonová. Přesto v sobotní noci skolil jen 188 centimetrů vysoký kapitán Knicks soupeře vedeného hříčkou přírody – 224 centimetrů vysokým mimozemšťanem Victorem Wembanyamou.
V zápase, kdy se žádnému spoluhráči nedařilo, naložil tým na záda a fáral. „Silou vůle jsem se nás snažil dovést k vítězství. Nikdy jsme se nevzdali, o to je titul větší,“ jásal dojatý Brunson po posledním zápase sezony, v němž Knicks ještě deset minut před koncem prohrávali o deset bodů. Nakonec nastřílel skoro polovinu bodů svého týmu - 45 z 94. Ve čtvrté čtvrtině dodal levoruký snajpr poslední doteky mistrovské práci 15 body, z pole trefil v utkání 14 z 27 pokusů a minul jen dva z 15 trestných hodů.
„Nikdo ho nebere moc vážně, lidé říkají, že je moc malý. Není, je to alfa samec, MVP,“ vzkazoval newyorský trenér Mike Brown nevěřícím. Devětadvacetiletý Brunson za pět zápasů finále nastřádal průměry 32,6 bodu, 4,2 doskoků a 4,6 asistencí.
A pak si užíval opojné pocity triumfu se dvěma spoluhráči, které zná již léta. Energický všeuměl Josh Hart a výtečné křídlo Mikel Bridges s ním dva roky nastupovali na univerzitě Villanova a přesně před deseti slavili titul v NCAA. Nyní to samé společně dokázali na nejvyšším levelu. Díky jejich konexi a zkratce pro univerzitu Villanova se týmu začalo již dávno říkat Nova Knicks.
Šampion přiznal: Přemohly mě emoce
Brunson přišel do New Yorku z Dallasu v roce 2022 jako první z kamenů mistrovské stavby. Vítězný charakter neukazoval jen na hřišti. Jeho rozhodnutí z července 2024 šokovalo celý sportovní svět. Jakožto stoupající superhvězda podepsal s Knicks čtyřleté prodloužení smlouvy na 156,5 milionu dolarů. Pokud by přitom počkal pouhý jeden rok do léta 2025, měl by nárok na pětiletý supermax kontrakt v hodnotě 269,1 milionu dolarů. Brunson tak dobrovolně nechal na stole astronomických 113 milionů dolarů (přes 2,5 miliardy korun), čímž umožnil týmu zaplatit další opory a vybudovat mistrovské jádro.
Získal za to něco, co si za peníze nekoupíte. „Jakmile zazněl závěrečný klakson, šel jsem rovnou doprostřed hřiště, potřásl si rukou s Mitchem Johnsonem (koučem San Antonia), a když jsem se otočil, stál tam můj táta. Od té chvíle mě úplně přemohly emoce,“ řekl Brunson. „Pak už si jen pamatuju, jak mi Josh (Hart) říká do ucha: Dokázali jsme to! Dokázali jsme to! Byl jsem dojatý dobrých pět deset minut, a teprve pak se začalo dostavovat to opravdové nadšení.“
V euforii se koupal i jeho táta Rick, jeden z newyorských asistentů, který coby hráč zažil s Knicks finálovou sérii v roce 1999 a odešel z ní poražený právě od San Antonia. Leon Rose, současný prezident basketbalových operací New Yorku, je Jalenovým kmotrem a někdejším agentem.
Pouto mezi rodinou Brunsonových a Knicks je silné a nyní také vytesané do kamene. První titul od roku 1973 a cena MVP finále o tom jasně vypovídá. „Tohle je všechno, o čem jsem kdy snil. Přesně proto jsem si vybral New York,“ jásal Brunson.