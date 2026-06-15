Oslavy titulu Knicks přerostly v chaos. Policie zadržela 63 lidí, desítky zraněných
Oslavy zisku titulu basketbalistů Knicks v NBA se v ulicích New Yorku zvrhly ve výtržnosti, po nichž skončilo ve vazbě 63 osob. Podle informací newyorské policie si nepokoje v noci na neděli vyžádaly vedle značných hmotných škod i zranění. Pobodán byl sedmnáctiletý mladík a několik dalších osob utrpělo řezné rány, zranění utrpěla o desítka zasahujících policistů.
První titul newyorského týmu po 53 letech vyrazily podle médií do města slavit desetitisíce lidí. Postupně ale v okolí haly Madison Square Garden a Times Square začalo docházet k násilnostem. Na policisty rozvášněný dav útočil skleněnými lahvemi, výtržníci poničili baseballovými pálkami několik jejich vozů a také školních autobusů, které město využilo v sobotu k přepravě fanoušků na stadion MetLife v New Jersey, kde se v sobotu hrálo utkání Brazílie - Maroko na fotbalovém mistrovství světa. Nejméně jeden z tradičních žlutých autobusů skončil v plamenech.
Starosta města Zohran Mamdani násilnosti odsoudil. Zároveň oznámil, že oficiální oslava a vítězná jízda týmu městem se uskuteční v úterý.
Knicks v sobotu vyhráli pátý duel finálové série v hale San Antonia 94:90 a po vítězství 4:1 na zápasy vybojovali třetí ligový triumf v klubové historii. Čekali na něj od roku 1973.
HEARTBREAKING: A New York City school bus driver attempted to defend his bus from a WILD CROWD celebrating the New York #Knicks Finals victory.— MLFootball (@MLFootball) June 14, 2026
The driver was yelling at fans: “It's coming out of my paycheck…”
This is horrible to watch 💔💔💔 pic.twitter.com/Pz2jmtdklF