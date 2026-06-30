„Je to o hlavě.“ LeBron James bude hrát i příští sezonu, po osmi letech odchází z Lakers
LeBron James bude pokračovat v basketbalové kariéře i v sezoně 2026/27, nebude ale hrát za Los Angeles Lakers. Zámořským médiím to řekl agent jedenačtyřicetileté ikony Rich Paul. James absolvuje už 24. sezonu v NBA a vylepší vlastní rekord.
„James informoval Lakers, že klub může plánovat budoucnost bez něj, protože bude hrát jinde,“ sdělil Rich zpravodaji ESPN. Hráč samotný se zatím oficiálně nevyjádřil.
Příští klub bude čtvrtým Jamesovým působištěm v zámořské lize. S Miami získal dva tituly v letech 2012 a 2013, k dalšímu dovedl Cleveland v roce 2016 při svém druhém angažmá v klubu a zatím naposledy slavil zisk trofeje před šesti lety s Lakers. Podle ESPN o Jamesovy služby vážně usilují Golden State Warriors. Tam by se sešel například s dalším čtyřnásobným šampionem Stephenem Currym.
V Lakers strávil James osm sezon, po té uplynulé mu vypršela smlouva a dnešním dnem se stal volným hráčem. V posledním ročníku historicky nejlepší střelec NBA zaznamenal v 60 zápasech základní části v průměru 20,9 bodu, 7,2 asistence a 6,1 doskoku, v deseti duelech play off měl čísla 23,2 - 7,3 - 6,3. Lakers vypadli v play off v druhém kole s obhájci titulu z Oklahomy po porážce 0:4 na zápasy.
Po skončení sezony si James tradičně vzal čas na rozmyšlenou, zda bude v kariéře pokračovat. Opakovaně své rozhodnutí podmiňuje tím, že stále musí být ochoten dávat basketbalu vše.
„Je to o hlavě. Jak na tom bude mysl, tak na tom bude tělo,“ řekl před nedávnem James. „Jakmile nebudu mít radost z toho, že jsem v den zápasu už pět hodin před zápasem v hale, abych se začal připravovat, pokud mě nebude bavit docházet na tréninky dvě a půl hodiny předem, pak budu vědět, že to mám za sebou. Protože pak bych začal basketbal šidit,“ pokračoval.
Trojnásobný olympijský vítěz James vstoupil do NBA v roce 2003, kdy si jej jako jedničku draftu vybral Cleveland. V lize čtyřikrát získal ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče sezony, v mistrovských letech obdržel cenu MVP i jako nejlepší hráč finále. Na kontě má 22 nominací do Utkání hvězd, v minulé sezoně poprvé po 21 letech chyběl v některém z All Star týmů, protože kvůli zdravotním problémům odehrál jen 60 místo potřebných 65 zápasů základní části.