LeBron si vybral! Míří do Philadelphie, podepsal na dva roky. Zaútočí na titul?
Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James bude po odchodu z Los Angeles Lakers hrát za Philadelphii. Své rozhodnutí oznámil na sociálních sítích. Jednačtyřicetiletého basketbalistu čeká 24. sezona v soutěži, čímž vylepší vlastní rekord.
Tým 76ers bude čtvrtým Jamesovým působištěm v zámořské lize. S Miami získal dva tituly v letech 2012 a 2013, k dalšímu dovedl Cleveland v roce 2016 při svém druhém angažmá v klubu a zatím naposledy slavil zisk trofeje před šesti lety s Lakers.
V Los Angeles strávil James osm sezon. Po uplynulém ročníku mu vypršela smlouva a stal se volným hráčem.
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