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LeBron si vybral! Míří do Philadelphie, podepsal na dva roky. Zaútočí na titul?

Lebron James jde do Philadelphie!
Lebron James jde do Philadelphie!Zdroj: Koláž iSport
LeBron James, jeden z nejlepších basketbalistů všech dob
LeBron James, americký basketbalista
LeBron James
LeBron James v dresu Lakers
LeBron James
LeBron James v dresu Lakers
LeBron James
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NBA
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Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James bude po odchodu z Los Angeles Lakers hrát za Philadelphii. Své rozhodnutí oznámil na sociálních sítích. Jednačtyřicetiletého basketbalistu čeká 24. sezona v soutěži, čímž vylepší vlastní rekord.

Tým 76ers bude čtvrtým Jamesovým působištěm v zámořské lize. S Miami získal dva tituly v letech 2012 a 2013, k dalšímu dovedl Cleveland v roce 2016 při svém druhém angažmá v klubu a zatím naposledy slavil zisk trofeje před šesti lety s Lakers.

V Los Angeles strávil James osm sezon. Po uplynulém ročníku mu vypršela smlouva a stal se volným hráčem.

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