LeBron chce odcházet jako nejlepší basketbalista všech dob. Překoná Jordana?
Z poslední výplaty 53 milionů dolarů slevil na zlomek své ceny, bude brát necelé čtyři miliony ročně. Pohodlnou existenci v Los Angeles vyměnil za náročné sportovní publikum ve městě bratrské lásky. Jednačtyřicetiletý LeBron James si prodloužil kariéru v NBA s jediným cílem – vymazat pochyby, že právě on je nejlepším basketbalistou všech dob. Pokud by Philadelphii 76ers dovedl k titulu, na který klub čeká od roku 1983, dal by mat i nejzarytějším přívržencům Michaela Jordana. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Nastřílel víc bodů, odehrál víc zápasů, vyhrál víc utkání a vystřelil na koš víckrát než jakýkoli jiný hráč, který kdy oblékl dres v NBA. A ani s rekordními 23 sezonami v elitní basketbalové lize planety nemá LeBron James dost.
Když ohlašoval odchod z LA Lakers do Philadelphie, nezastíral, oč tu běží. „Nejde mi o peníze. Nejde mi o rodinu. Stále chci soupeřit, vítězit a mít šanci znovu zažít ten pocit, když vyhrajete další titul,“ prohlásil.
Philadelphia byla last minute volbou. Když 76ers získali z Bostonu vyštvaného forwarda Jaylena Browna, zaměřil na ně James svou pozornost od lákavých destinací jako Miami, Golden State či domovský Cleveland. A dal týmu bezprecedentní slevu, své služby poskytl za veteránské minimum 3,877 milionu dolarů.