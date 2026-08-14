Šokující prodej Lakers budí otázky: jde o úlitbu Trumpovi? Noví majitelé nemají zkušenosti
Tahle zpráva vzbudila velký rozruch. Jedna z největších sportovních značek se znovu ani ne po roce prodává. Majitel Los Angeles Lakers, předního celku NBA, Mark Walter se klubu zbavuje. Za rekordních 12,5 miliardy dolarů (263 miliard korun) jej kupují Joshua Kushner a Bob Iger. Ve Spojených státech sice známá jména, ovšem ne ve sportovním světě. A právě jejich nezkušenosti se v tuto chvíli obávají nejen skalní fanoušci klubu s osmdesátiletou tradicí. Proč ten strach a proč Walter, majitel i baseballových Dodgers, klub prodává?
Los Angeles má dva korunovační klenoty: LA Lakers a LA Dodgers. Týmy z NBA a MLB, tedy nejprestižnějších lig basketbalu a baseballu. Fanoušci Lakers teď ale skousávají hodně hořkou pilulku. Mark Walter, který klub koupil před pouhými deseti měsíci, se ho zase zbavuje. Druhý nejúspěšnější klub v historii NBA koupil loni za 10 miliard dolarů, teď na prodeji vydělá 2,5 miliardy.
V kalifornském městě andělů ale nad tímto krokem nevěřícně kroutí hlavami. A rojí se různé spekulace. Proč prodávat klub, v jehož čele jste úspěšní? Lakers se totiž za tu dobu nedařilo jen na hřišti, ale i mimo něj. Jak píše uznávaný americký sportovní novinář Bill Plaschke z Los Angeles Times, modernizovali Lakers své skautské oddělení, víc se zaměřili na analytiku a jako pozitivní uvádí také to, že se „zbavili“ LeBrona Jamese bez toho, aniž by to rozvířilo negativní emoce.
Současně Plaschke přichází i s možným vysvětlením, ač jde zatím spíš jen o spekulaci: „Walter je předmětem federálního vyšetřování kvůli daňovým podvodům, kterých se dopustily společnosti ovládané tímto miliardářem, a možná Lakers prodal jako gesto smíru vůči federálním orgánům. Skutečnost, že je prodal někomu, kdo je tak blízký prezidentu Donaldu Trumpovi, by mu také mohla pomoci v jeho federálním případu.“
Joshua Kushner, jeden z dvojice nových majitelů, je totiž bratrem Trumpova zetě Jareda Kushnera. Co však děsí příznivce Lakers asi nejvíc, je fakt, že Kushner (41), ani Bob Iger (75) nemají velké zkušenosti s vedením tak velkého klubu. Iger je bývalým výkonným šéfem společnosti Walt Disney a v minulosti byl majoritním vlastníkem ženského fotbalového týmu Angel City FC, kterému se však dosud v Národní fotbalové lize nepodařilo prosadit a v posledních letech ani postoupit do play-off.
Kushner, investor rizikového kapitálu, je známý hlavně jako bratr prezidentova zetě a manžel topmodelky Karlie Klossové. „Je třeba se obávat, že tyto nové hvězdy půjdou ve stopách nejnovějšího majitele klubu NBA, Toma Dundona z Portlandu, který bez výčitek snížil úroveň organizace – od propuštění 70 zaměstnanců z obchodního oddělení až po porušení tradice NBA, když odmítl rozdávat fanouškům během zápasů play-off trička zdarma?“ ptá se Plaschke.
Jako nejlepší varianta se podle něj jeví, že si najmou špičkového manažera NBA, který klub povede. To vše ale ukáže až čas. Stejně jako to, zda kvůli Walterovým potížím nejsou v ohrožení i slavní Dodgers, kteří podle aktuálních zpráv na prodej nejsou.