Válka Bussových: šest sourozenců, jeden tým. Jak dědictví Lakers rozervalo rodinu na kusy
Je to fascinující rodinná sága, která se snad nemohla odehrát jinde než v Hollywoodu. Pět sourozenců Bussových bojuje proti sestře Jeanie, která jim chce zabránit v prodeji posledního zbytku LA Lakers. Tím by rodina přišla o 47 let dlouhý vliv nad nejznámější basketbalovou značkou planety a Jeanie také o křeslo guvernérky klubu. Jde o poslední dějství nekompromisní hry, při níž se z rodinných příslušníků stali nepřátelé.
Když vystudovaný chemik a následně obchodník s nemovitostmi Jerry Buss v květnu 1979 koupil Los Angeles Lakers za 67,5 milionu dolarů, objevil svou životní vášeň. Obratně propojil basketbal s nablýskaným světem hollywoodských večírků, roztleskávačkami a celebritami v prvních řadách haly Forum. Celým svým srdcem stvořil ekonomický zázrak, jehož současná cenovka je 12,5 miliardy dolarů. Za 47 let tedy vzrostla hodnota této investice 185krát, což z ní dělá jeden z nejvýnosnějších obchodů v historii sportu.
Pro excentrického Jerryho Busse však nešlo o byznys. „Co bych dělal s penězi, kdybych Lakers prodal? Zase bych si chtěl koupit Lakers, protože jejich vlastnictví je největší zábavou na světě,“ říkával s oblibou a svým dětem se snažil vštípit představu, že Lakers budou rodinu navždy tmelit. Jak daleko pravdě tenhle sportovní vizionář byl…
Na čele hierarchie sourozenců a tedy i dědiců byla od nepaměti dcera Jeanie. Tu otec od mala připravoval k převzetí rozhodování o klubu. Už v devatenácti letech ji pověřil řízením tenisového týmu LA Strings a inline hokejového LA Blades. Aby vystoupila z otcova stínu a dokázala svou nezávislost, pózovala Jeanie v roce 1995 pro časopis Playboy. Kromě krásy ukazovala ale také obchodní talent, v roce 2011 vyjednala pro Lakers rekordní televizní kontrakt v hodnotě přes 3 miliardy dolarů.
K jejímu výsostnému postavení v klubu přispěl i vztah s legendárním trenérem Philem Jacksonem, ke kterému došlo na přelomu tisíciletí. Vytvořili nejobávanější mocenský pár v NBA: Jeanie vládla byznysu a Jackson šatně. Tento vztah byl však noční můrou pro Jeaniina staršího bratra Jima. Jim, druhý nejstarší syn, byl uzavřený, tvrdohlavý bývalý trenér dostihových koní a vášnivý hráč pokeru. Žárlil na Jacksonův vliv i na sestřinu přízeň u otce. I proto se postaral o zablokování Jacksonova návratu na lavičku Lakers v roce 2012.
Problémy po smrti otce
Po smrti Jerryho Busse v roce 2013 si Jim vymohl řízení basketbalových operací a sebevědomě vyhlásil ultimátum: „Pokud do tří let nebudeme bojovat o finále konference, sám odstoupím.“ Místo toho dovedl klub k historickému dnu a předraženým smlouvám pro průměrné hráče.
Rodina Bussových byla rozdělena i věkově. Mezi nejstarším synem Johnnym Bussem a nejmladším Jessem byl věkový rozdíl přes 30 let. Johnny byl excentrický umělec a milovník rychlých aut, kterému byl korporátní sport cizí. Sestra Janie Bussová stála v ústraní a vedla charitativní nadaci Lakers pro mladé.
Zcela jiný svět představovali nejmladší nevlastní bratři Joey (41 let) a Jesse (38 let). Dvojice ambiciózních mladíků odmítala privilegia za příjmení, Joey vybudoval úspěšný farmářský tým South Bay Lakers a Jesse se vypracoval v jednoho z nejuznávanějších skautů v NBA. Otec je před smrtí osobně připravoval na to, že jednou přeberou řízení klubu.
Když v únoru 2017 vypršelo Jimovo tříleté ultimátum a Lakers měli na kontě pouhých 65 výher za poslední tři sezony, Jeanie zakročila. Dne 21. února 2017, jen dva dny před uzávěrkou přestupů, nekompromisně vyhodila bratra Jima i generálního manažera Mitche Kupchaka. Do čela basketbalových operací okamžitě instalovala klubovou ikonu Magica Johnsona a agenta Roba Pelinku. Jeanie to komentovala slovy: „Jako sestra ho miluji, ale jako prezidentka Lakers jsem musela udělat rozhodnutí v zájmu klubu, i když mi to rvalo srdce.“
Mizerně naplánovaný půlnoční puč
Jim a Johnny byli v šoku a odmítli se vzdát. Pokusili se sestru vyšachovat ze správní rady Lakers a tím i z pozice guvernérky klubu, Jeanie však reagovala bleskovým protiúderem a soud vyhrála. „Šlo o mizerně naplánovaný půlnoční puč. Mysleli si, že Jeanie zaskočí, ale ona všem ukázala, že z ní nikdo figurku do počtu dělat nebude,“ hřímal tehdy její advokát Adam Streisand.
Soudu předložené dokumenty ukázaly, že otec ve své závěti výslovně určil Jeanie jako doživotní řídící majitelku. Tváří v tvář jisté soudní prohře Jim a Johnny kapitulovali. Podepsali dohodu, která Jeanie potvrzovala ve funkci po celou dobu trvání trustu. Jim byl navíc donucen rezignovat na pozici spolukurátora rodinného trustu a na jeho místo nastoupila sestra Janie. Bratři byli z vedení klubu kompletně vyhnáni.
Po rozdrcení starších bratrů Jeanie vnitřní kruh vedení zcela izolovala od rodiny. Obklopila se osobními přáteli – Lindou a Kurtem Rambisovými či agentem Pelinkou. Lidé z jejího okolí natvrdo říkali: „Své přátele bere jako rodinu a svou rodinu jako nepřítele.“
Otec porušil mrazivý slib
Skutečně mrazivá událost, která rodinu rozložila zevnitř, přišla v červenci 2019 na tiskové konferenci při příchodu megahvězdy Anthonyho Davise. Generální manažer Rob Pelinka ve svém projevu veřejně děkoval nejstaršímu bratru Johnnymu za podporu. Když po skončení akce Jesse volal Jeanie a ptal se, proč Pelinka děkuje bratrovi, který se ji pokusil sesadit, rozhovor nabral temný směr.
Jeanie začala mluvit o své nemocné matce JoAnn a připomněla také otcův dávný slib, že poté, co jejich první dceru dali k adopci, už nebude mít děti s jinou ženou. Byl to slib, který otec porušil, když se mu v 80. letech narodili z jiného vztahu právě Joey a Jesse. Jeanie tehdy svému mladšímu nevlastnímu bratru Jessemu do telefonu chladně vmetla: „Neměl ses nikdy narodit.“ Slova se okamžitě rozletěla rodinou. Zdroje z klubu vzpomínají na mráz, který z té věty šel. Jeden z blízkých rodinných přátel konstatoval: „To byl začátek definitivního konce.“
Jeanie postupně nesla jakoukoliv kritiku extrémně osobně. Když novináři psali o špatném vedení, brala to jako osobní útok. Rozkol postupně zasáhl i hvězdného LeBrona Jamese. Jeanie soukromě vadilo LeBronovo ego a neúměrný vliv jeho agentury Klutch Sports. Vyčetla mu, že si umyl ruce po fiasku s nevydařeným přestupem Russella Westbrooka v roce 2021 a později si posteskla, že James neprojevuje dostatečný vděk za to, že Lakers v roce 2024 draftovali jeho syna Bronnyho.
Zároveň vyplouvala na povrch finanční frustrace zbylých sourozenců. Ačkoliv rodina vlastnila klub v hodnotě miliard dolarů, její členové pobírali jen klubové platy a procenta ze zisku. To jim vynášelo pouze 3 až 5 milionů dolarů ročně. Vidina okamžitého pohádkového bohatství z prodeje byla pro stárnoucí sourozence čím dál lákavější.
Sestra vyhodila sourozence
Jerry Buss úpěnlivě chtěl, aby po jeho smrti vedly Lakers jeho děti. Snažil se podchytit všechna rizika ohrožující jeho životní dílo. V závěti zakotvil, že jeho dědictví bude spravováno v rodinném trustu způsobem zvaným tontina, tedy že po smrti každého z dětí se jeho podíl v Lakers rozdělí mezi zbývající sourozence. Záměrem bylo zabránit roztříštění vlastnictví mezi případné partnery, vnoučata a další generace, neslo to s sebou ale také silnou motivaci jeho vlastních dětí klub prodat.
Ke konci roku 2024 si nejmladší bratři Joey a Jesse uvědomili, že starší sourozenci chtějí peníze. Vymysleli proto plán: navrhli prodat pouze menšinový podíl (5 až 15 procent z celkových 66 procent). Starší sourozenci by získali 50 až 150 milionů dolarů v hotovosti, ale rodině by zůstal většinový podíl v klubu a tím pádem i kontrola nad ním.
Než však stihli plán dokončit, Jeanie je v červnu 2025 předběhla. Svolala si sourozence a oznámila jim hotovou věc: miliardář Mark Walter nabídl odkoupení většinového podílu při celkovém ocenění 10 miliard dolarů. Pro každého sourozence to znamenalo přibližně 800 milionů dolarů. Smlouva však garantovala pozici guvernérky výhradně Jeanie až do roku 2030, zatímco o práci pro ostatní v ní nebylo ani slovo.
V listopadu 2025 tak proběhla v kancelářích Lakers čistka. Finanční ředitel Joe McCormack na pokyn Jeanie na hodinu vyhodil Joeyho i Jesseho Bussa, stejně jako starší sourozence Jima, Johnnyho a Janie. Zoufající sestra Janie prosila: „Nechte mě alespoň rezignovat.“ Byla odmítnuta. „Cítila jsem se jako zmačkaný kus papíru vyhozený do koše,“ popsala později.
Sourozenecká odplata
Mladší nevlastní bratři vzkázali: „V takových chvílích si přejeme, abychom se mohli zeptat táty, co by si o tom všem myslel.“ Jesse k tomu dodal: „Myšlenkou táty bylo, že já a Joey budeme jednou řídit basketbalové operace. Ale Jeanie se udržela na místě tak, že své sourozence vyhodila.“
Dokonalá odplata sourozenců přišla letos v srpnu. Při přeprodeji klubu skupině Boba Igera a Joshe Kushnera v hodnotě 12,5 miliardy dolarů se všech pět zrazených sourozenců Jim (69), Johnny (66), Janie (62), Joey (41) i Jesse (37) poprvé sjednotilo. Přehlasovali Jeanie a schválili odprodej i zbývajícího 17,8 procent rodinného podílu. Ve společném prohlášení chladně oznámili: „Je načase, aby naše rodina odešla s hrdostí a nechala tuto ikonu dýchat v nové éře. Naše kapitola se uzavřela.“
Rána byla zasazena s chirurgickou přesností. Pravidla NBA vyžadují, aby oficiální guvernér týmu vlastnil alespoň 15 procent klubu. Odprodejem zbývajícího podílu tak sourozenci srazili Jeanie pod tuto hranici a vyšachovali ji z Lakers. Jeanie reagovala podáním žaloby.
Právě o její budoucnost se nyní hraje nejvíc. Čtyřiašedesátiletá žena se bere jako strážkyně otcova odkazu, Lakers pro ni nejsou pouze majetkem ale přímo její identitou, kterou si budovala celý dospělý život. A sourozenci dobře vědí, že její nucený odchod z čela Lakers by pro ně byl tou nejsladší pomstou.
Šest dětí Jerryho Busse
Johnny Buss (69 let): Nejstarší syn. Excentrický, neortodoxní a ke světu velkého sportovního byznysu spíše vlažný. Vždy ho více lákalo umění, hudba a automobilové závody. Dlouho stál v otcově stínu jako nevýrazná figura, než se v roce 2017 nečekaně spojil s Jimem v neúspěšném pokusu o převrat proti Jeanie.
Jim Buss (66 let): Druhý nejstarší syn. V ročnících 2005–2017 fakticky vedl basketbalové operace Lakers. Po smrti otce zavinil hluboký sportovní úpadek týmu neuváženými angažmá trenérů a špatnou koncepcí, což vyvrcholilo jeho vyhazovem v roce 2017. Uzavřený, tvrdohlavý a vůči médiím velmi odtažitý. Původně trenér dostihových koní bez tradičních manažerských zkušeností. Pro fanoušky se stal symbolem nepotismu a nefunkčního řízení.
Jeanie Bussová (64 let): Prezidentka Lakers a dlouholetá guvernérka týmu v NBA. Dohlížela na byznys a po odvolání Jima v roce 2017 převzala absolutní kontrolu nad klubem, jejímž vrcholem byl mistrovský titul v roce 2020. Charismatická, médiím otevřená a nekompromisní strážkyně otcova odkazu. Umí dokonale pracovat s veřejným míněním a staví na silných osobních vazbách. V boji o moc ale neváhá nekompromisně zakročit i právní cestou proti vlastní rodině.
Janie Bussová (62 let):Dlouholetá ředitelka charitativních služeb a nadace Lakers Youth Foundation. Nejméně nápadná ze starších sourozenců. Celá léta se vyhýbala jakýmkoliv mocenským bojům, dokud se v roce 2026 nepřidala k bratrské vzpouře za prodej zbylého podílu.
Joey Buss (41 let):Syn z otcova pozdějšího vztahu. Působil jako prezident farmářského týmu South Bay Lakers a náhradní guvernér. Z basketbalového úseku byl odvolán v roce 2025. Ambiciózní, pracovitý a systémový. Na rozdíl od starších bratrů si chtěl respekt zasloužit a projít klubovou strukturou od nejnižších pozic. Dlouhodobě trpěl tím, že byla jeho práce vrhána do stínu destruktivních válek starších sourozenců.
Jesse Buss (37 let):Druhý syn z Bussova pozdějšího vztahu. Působil jako asistent generálního manažera a šéf skautingu Lakers, kde byl vysoce ceněn za vyhledávání talentů v draftech. V roce 2025 byl rovněž propuštěn. Vášnivý basketbalový analytik – z celého rodinného kruhu považovaný za největšího odborníka na samotnou hru.