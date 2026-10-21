Zbavte se ho! Krejčí je v NBA pod palbou. Kvalita se projeví, věří kouč reprezentace
- Vít Krejčí vstupuje do své šesté sezony v zámořské NBA s výrazným propadem střelecké úspěšnosti.
Během čtyř přípravných zápasů v dresu Portlandu proměnil minimum pokusů a vysloužil si tvrdou kritiku fanoušků.
Český basketbalista nyní musí pod novým trenérem urychleně najít dřívější formu, aby si zajistil smlouvu pro další ročník.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
V severozápadním koutě USA, který mu tak připomíná Šumavu, se Vít Krejčí chystá na šestou sezonu v NBA. V dresu Portlandu má jasně narýsovanou cestu k minutám: trefuj trojky a budeš hrát. Po únorovém přestupu z Atlanty, kde zpoza trojkového oblouku exceloval, však dvoumetrový borec nedaleko Pacifiku strádá. V ostrých zápasech poslední sezony za Trail Blazers padla jeho trojková úspěšnost na neuspokojivých 30 procent, ve čtyřech přípravných mačích na tu nadcházející si ještě pohoršil na 23,5 procenta. A hlas netrpělivých fanoušků se začíná obracet proti rodákovi ze Strakonic.
Zbavte se ho! Není to hráč kalibru NBA… Tohle je otřesný experiment! Stačí zabřednout do hlubin sociálních sítí, abyste vycítili, jak rozporuplně je šestadvacetiletý Vít Krejčí momentálně vášnivou fanouškovskou základnou v Portlandu přijímán. Basketbalista, který si oblíbil přezdívku Heat Czech, je právě nyní Cold Czech. Před osmi měsíci byl z Atlanty přivedený jako trojkař a tahle práce se mu zatím pod horou Mt. Hood nedaří.
Stěžejní sezona
Jestliže nevýrazných 19 zápasů v dresu Portlandu z posledního ročníku NBA mohlo být přičítáno trejdu během sezony, zvykání si v novém prostředí a také zranění lýtka, nyní už čas hájení skončil. I proto jsou reakce na Krejčího výkony ve čtyřech přípravných zápasech, během nichž trefil jen 4 ze 17 trojek, tak vyostřené.
„Čísla z přípravy bych nepřeceňoval. Vítek ví, co je jeho role, má toho spoustu natrénováno a už není žádný nováček, takže ten tlak zná. Jak se říká, dobří střelci střílejí a on dobrým střelcem je. A myslím, že i sebevědomí střelce má. Takže doufejme, že třeba začne zápasem, kdy dá tři trojky za sebou a chytí se,“ přeje si reprezentační trenér Luboš Bartoň před prvním utkáním Portlandu v nové sezoně, které Blazers odehrají v domácí aréně Moda Center ze středy na čtvrtek proti Phoenixu.
Pro Krejčího jde o stěžejní sezonu. Úderem prvního zápasu mu bude garantován plat 2,67 milionu dolarů. Pro další ročník v NBA již ale nemá nic jistého a potřebuje přesvědčit klub (či jiného potenciálního zaměstnavatele), aby využil týmovou opci na tři miliony dolarů. A to dokáže jen tím jedním…
Dvě a půl sezony v Atlantě trefoval Krejčí trojky s elitní úspěšností nad 40 procent, loni na podzim nastřílel LA Clippers český rekord v NBA 28 bodů a 8 trojek. Získal si reputaci specialisty. Proto ho Blazers, kteří byli v posledním ročníku NBA třetí v počtu vystřelených trojek a třetí od konce v úspěšnosti jejich proměňování, přivedli. „Proto si pořád myslím, že v Portlandu nemá špatnou výchozí pozici,“ tvrdí Bartoň s tím, že ideálem by pro Krejčího byl příděl kolem dvaceti minut na zápas.
Blazers uprostřed turbulentních časů
Na jaře převzal vládu nový majitel Tom Dundon, jenž licituje s městem a státem Oregon o zaplacení renovace haly, hrozí přestěhováním tradičního klubu a šetří na každém kroku. Dlouholetému asistentovi v NBA Micahovi Norimu dal například jen neuctivou jednoletou smlouvu pro hlavního kouče. Po zranění achilovky se vrací šestatřicetiletá ikona klubu Damian Lillard a z Memphisu přišel kdysi hvězdný Ja Morant, stále teprve sedmadvacetiletý.
Do extrémně silné rozehrávačské party patří ještě veterán Jrue Holiday a stále jen dvaadvacetiletá trojka draftu Scoot Henderson. I sestava pivotů je extrémně silná s mladým Kanaďanem Donovanem Clinganem a uzdraveným Robertem Williamsem. Na pozici forvardů je ale za nejlepším hráčem týmu, Izraelcem Denim Avdijou, a belgickým obranářem Toumanim Camarou díra. A to je šance pro Krejčího, jednoho z mála ryzích střelců týmu.
„Každý, kdo dokáže spolehlivě roztáhnout hřiště, by měl dostat minuty. A tady vstupuje do hry Krejčí. Pokud jste Krejčí, střílejte, když jste volný, a proměňte toho tolik, aby Nori začal přemýšlet, jestli si Portland může dovolit vás nepostavit. V kádru se spoustou tvůrců hry, ale otazníky kolem spacingu, mu samotná střelba může vynést roli,“ napsal web Oregon Sports News.
Nový kouč Nori, pro svou přívětivou a bodrou povahu titulovaný jako seriálový Ted Lasso NBA, bude hráče ždímat v kratších úsecích, jak velí moderní trend. A plánuje širokou desetihlavou rotaci během zápasů. Na jejím chvostu figuruje vedle francouzského kamaráda ze španělské Zaragozy Sidyho Cissoka i Krejčí. Na Čechovi kouč oceňuje energii, nasazení a obranu. „Vítek musí být připravený hrát a i v krátkých segmentech, kdy třeba nastoupí na osm minut, prostě produkovat,“ přemítá reprezentační trenér Bartoň.
Zákon průměrů
Krejčího sezona je stejně nepředvídatelná jako celých Blazers. Tým, jenž na jaře vypadl v prvním kole play off s vicemistry ze San Antonia, je experty řazen kamsi doprostřed třicetičlenného pole v NBA. Jak do sebe zapadnou nové součástky a kolik zranění přijde, bude diktovat konečný výsledek. A nikoliv bezvýznamným faktorem bude také Krejčího střelba.
Český dlouhán věří v law of averages, tedy zákon průměrů. „Považuji se za střelce s úspěšností nad 40 procent. Když jsem v Atlantě střílel za 50 procent, věděl jsem, že to takhle nahoře neudržím celou sezonu. Když se pak sečetla Atlanta a Portland, dostal jsem se na svých standardních 40 procent. Někdy jste prostě nahoře, někdy dole. Možná jsem si mohl počínat lépe, ale jsem rád, že jsem to psychicky zvládl. I když se nedařilo, nepřestal jsem střílet. Měl jsem důvěru trenéra i spoluhráčů a věřil jsem si sám. Důležité je udržet si psychiku v jedné rovině, což se mi celkem povedlo,“ popisoval v srpnu před odletem do USA.
A byť se mu příprava na sezonu nevyvedla, dobrým znamením je, že ani tak střílet nepřestal. Víc než čtyři trojkové pokusy za 16 minut na hřišti o tom jasně hovoří. „A vzpomeňte si na poslední sezonu. Vítek neměl dobrý Eurobasket, pak se vrátil do Atlanty a střílel skoro padesát procent z trojky. Někdy člověk prostě nezačne nejlíp, ale kvalita se musí dřív nebo později projevit,“ věří Bartoň před zlomovou sezonou jediného Čecha v NBA.
Vít Krejčí v NBA
|Sezóna / Tým
|Zápasy
|Statistiky (Průměr)
|2021/22
Oklahoma
|30 zápasů
6,2 bodů
|2022/23
Atlanta
|29 zápasů
1,2 bodů
|2023/24
Atlanta
|22 zápasů
6,1 bodů
|2024/25
Atlanta
|57 zápasů
7,2 bodů
|2025/26
Atlanta/Portland
|65 zápasů
8,5 bodů