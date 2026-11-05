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Zlé zprávy pro Krejčího! V noci špatně došlápl, má mít zlomený kotník

Český basketbalista Vít Krejčí v dresu Portlandu
Český basketbalista Vít Krejčí v dresu PortlanduZdroj: Profimedia.cz
Český basketbalista Vít Krejčí v dresu Portlandu
Český basketbalista v NBA Vít Krejčí
Český basketbalista v NBA Vít Krejčí
Český basketbalista v NBA Vít Krejčí
Český basketbalista Vít Krejčí v dresu Portlandu
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
NBA
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Basketbalista Vít Krejčí nedohrál v NBA kvůli zranění zápas Portlandu v Phoenixu. Šestadvacetiletý český reprezentant špatně došlápl v závěru třetí čtvrtiny po souboji se soupeřem a do hry už se nevrátil. Podle trenéra Micaha Noriho má zlomený levý kotník.

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Krejčí odehrál v utkání 12 minut. K výhře Portlandu 132:119 přispěl pěti body, třemi doskoky a dvěma asistencemi.

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