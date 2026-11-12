Basketbalista Krejčí je po operaci zlomeného kotníku, nejdříve se vrátí až v novém roce
Český basketbalista Vít Krejčí podstoupil operaci zlomeného levého kotníku a bude chybět minimálně osm týdnů.
Hráč Portlandu se zranil v zápase proti Phoenixu a přijde nejméně o 23 utkání základní části NBA.
Absence zkomplikuje šestadvacetiletému rozehrávači snahu přesvědčit klub o uplatnění opce na příští sezonu.
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Jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí podstoupil ve středu v Los Angeles operaci zlomeného levého kotníku a jeho stav bude vyhodnocen za osm týdnů. To je nejkratší možná doba, kterou šestadvacetiletý rodák ze Strakonic může chybět svému týmu Portland Trail Blazers.
Krejčí se zranil 4. listopadu v zápase proti Phoenixu, když se při návratu do obrany pokoušel postavit na prorážení Milesi Bridgesovi. Jeho klub uvedl, že český basketbalista nastupuje okamžitě do procesu rehabilitace a přijde minimálně o 23 utkání základní části NBA. Podle dané lhůty se může nejdříve vrátit 6. ledna v utkání proti New Orleans Pelicanes.
Tyto termíny bývají obvykle hodně orientační a stává se, že zraněný hráč stráví na marodce déle času. I tak je taková prognóza povzbudivá, jelikož panovaly obavy, zda Krejčí nepřijde o celou sezonu.
Bojuje o smlouvu
Jeho zranění je o to mrzutější, že měl aktuálně bojovat o příští smlouvu v NBA. Pro současnou sezonu má garantovaný plat 2,67 milionu dolarů, pro nadcházející ročník na něj má tým opci na 3 miliony dolarů.
Pokud ji nevyužije, stane se Krejčí nechráněným volným hráčem a bude moct podepsat s kýmkoliv jiným.
Krejčí potřebuje přesvědčit, že svým talentem patří do NBA. V sedmi zápasech této sezony za Blazers se mu to však příliš nepodařilo.
V silné rotaci byl až desátým hráčem a průměroval 2,7 bodu, 1,6 doskoku a 1,1 asistence během 10,3 minut strávených na palubovce. Nevedla se mu především jeho klíčová disciplína, střelba trojek, které proměňoval s nízkou úspěšností pouhých 20 procent.