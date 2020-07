Veselý plní slib. Zůstává ve Fenerbahce, odmítl Barcelonu! | iSport.cz

Je to místo pro Čechy zaslíbené. Luboš Bartoň zde vyhrál Euroligu, Tomáš Satoranský odtud zase zamířil do NBA. Načež se zdálo, že s Barcelonou spojí budoucnost i další český basketbalový borec Jan Veselý. Jenže velký přestup se prý nekoná! „Zůstává ve Fenerbahce Istanbul,“ uvedl v úterý server Eurohoops.net a MVP Euroligy 2018/19 by tak měl být součástí nových plánů trenéra Igora Kokoškova.

Když se během loňského jara bavil s tureckými novináři, byl na vrcholu formy. Směřoval do dalšího Final Four Euroligy, kde později získal jako první Čech v historii cenu MVP nejužitečnějšího hráče soutěže a přiznával: „Ve Fenerbahce Istanbul se mi líbí, a pokud se nevrátím do NBA, zřejmě bych v Evropě uzavřel svou kariéru tady.“

Nyní zřejmě dokázal, že to nebyla jen fráze, ale vážně míněný slib.

CO VYHRÁL VESELÝ VE FENERBAHCE Euroliga (2016/17) ocenění pro nejlepšího hráče Euroligy (2018/19) 3x turecká liga 3x turecký pohár

Ač se turecký gigant teď ocitl v těžké finanční situaci a po letech ho opustil kvůli touze po odpočinku i věhlasný trenér Željko Obradovič (ten, jenž Veselého restartoval po nepovedeném angažmá v NBA), český basketbalista by měl dál dodržet kontrakt, který má do roku 2022 (ročně vydělá 2,4 milionu eur – přes 64 milionů korun) a zůstat zde.

A to i navzdory tomu, že kolem něj v minulých dnech kroužilo velké jméno. Slavná Barcelona!

„Už se ladí poslední detaily,“ psal na Twitteru dokonce insiderovský Hall of fame. Lákal ho sem nový trenér a další charismatická legenda, Litevec Šarunas Jasikevičius. Měl být náhradou za odcházejícího Anteho Tomiče. A ve slavném týmu by tak mohl navázat na odkaz jiných Čechů Luboše Bartoně (ten zde vyhrál v roce 2010 Euroligu) a svého kamaráda Tomáše Satoranského (ten odtud zase šel do NBA).

Jenže v úterý během dne bylo přece jen vše jinak. „Dle našich zdrojů zůstává Jan Veselý dál ve Fenerbahce,“ napsal dobře informovaný server Eurohoops.net.

Zde Obradovičův trenérský post převzal v minulých dnech jiný zvučný expert a mistr Evropy se Slovinci Igor Kokoškov a Veselého odysea ve Fenerbahce by tak měla pokračovat pod jeho vedením. Za šest sezon tu už takhle vyhrál třikrát tureckou ligu nebo turecký pohár a v roce 2017 dosáhl i jako třetí Čech na triumf v Eurolize.

Zopakuje si to ještě někdy s novým koučem? Těžko říct, neboť je už teď jasné, že turecký tým čeká v rámci úsporných opatření řada změn. Definitivní razítko již dostal odchod Gigiho Datomeho do Olimpie Milán a kolem rozehrávače Kostase Sloukase má zase kroužit Real Madrid či Olympiakos.

Jen Nando de Colo by měl být spolu s Veselým (opět podle Eurohoops.net) od včerejška jistotou. Měli by být klíčovými hráči chystaných obměn a nastartování nového projektu Fenerbahce Istanbul. Kdo ví, možná časem nastane i chvíle, o níž ještě Veselý před rokem sám žertoval. „Třeba tu někdy pověsí i můj dres pod střechu,“ prohlásil tehdy. Za odmítnutí Barcelony? Proč ne?