Basketbalová bašta (zatím) žije. Nymburk z bažiny „tahal“ i kanoista Fuksa

První krok z bažiny udělali. Basketbalisté Nymburka na domácí půdě vyhráli páté semifinále Kooperativa NBL nad Opavou 90:70 a snížili stav série 2:3 na zápasy (94:81, 75:94, 77:84, 58:90). „Hráli jsme o život, lehčí krok máme za sebou, v Opavě nás čeká těžší,“ řekl dvacetibodový rozehrávač vítězného týmu Ondřej Sehnal pro Českou televizi. „Víme, do čeho jsme spadli, nesmíme se uspokojit a dál hrát s energií.“ Šesté semifinále se hraje v sobotu v Opavě (18), ve druhé sérii vede Děčín nad Pardubicemi 3:2 na zápasy.

Nymburk sérii play off neprohrál dlouhých dvacet let. Naposledy nezvládl finále 2003 s Opavou. Od té doby je neporazitelný, nastřádal osmnáct mistrovských titulů. V semifinále čelí poměrně nečekanému vzdoru týmu Petra Czudka. Drama v ochozech prožíval i nymburský rodák Martin Fuksa, mistr světa a Evropy v rychlostní kanoistice.

„S takovým tlakem se moc z nás ještě nesetkalo, ale chceme do toho dát všechno a hrát pro naše fanoušky,“ říkal nymburský Jakub Tůma. „V předchozích zápasech jsme neměli energii, teď se nám dařilo rychleji běhat do protiútoků a vyrovnali jsme se jejich zónovou obranou.“

Opavané se tentokrát nemohli opřít o střelbu z dálky. Úspěšnost střelby z pole měli pouze 32 %, z 31 trojek trefili jen osm. A ztráceli i na doskoku. „Byli jsme špatní v obraně, dostat 45 bodů za poločas je strašně moc,“ komentoval opavský Jakub Slavík „V útoku jsme byli impotentní. Nymburk hraje o všechno, podle toho vypadalo jeho nasazení i agresivita v obraně.“

Nymburští nedali doma soupeři šanci. Hodně košů dali s faulem, body sbírali z rychlých protiútoků, byli celkově agresivnější. „Je to tak,“ připustil Radek Farský z Opavy. „Rozhodla už první čtvrtina, měli nás dobře načtené, my nezareagovali a nešla nám střelba z dálky. A nebyli jsme dostatečně agresivní na doskoku. Když tohle zlepšíme, najedeme zpátky. Možná už jsme měli těžké nohy, ale na to se nemůžeme vymlouvat.“

Další pokus na historický postup přes hegemona mají Opavané v sobotu doma. Ve žlutém pekle jsou silní. „Nedáváme hlavy dolů, pořád máme v sérii navrch, tak proč se stresovat,“ dodal Farský.

Semifinále play off basketbalové ligy mužů - 5. zápas:

Nymburk - Opava 90:70 (20:16, 45:32, 63:53)

Nejvíce bodů: Sehnal 20, Watson 18, Lockett 11 - Slavík a Šiřina po 10, Zbránek 9. Stav série: 2:3.