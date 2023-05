ONLINE: Barcelona - Real. Veselý se Satoranským bojují o finále Euroligy

Tomáš Satoranský se raduje z postupu Barcelony do Final Four Euroligy • Twitter/@FCBbasket

Basketbalový svátek pro Litvu je tady. V Žalgirio Areně si to dnes o postup do finále Euroligy rozdá Barcelona s Realem Madrid. V dresu Katalánců by se tradičně mělo objevit i české duo Tomáš Satoranský a Jan Veselý. Vítěz tohoto jediného zápasu postupuje. Online reportáž ze zápasu sledujte od 20.00 na webu iSport.cz.