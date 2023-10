Basketbalistka Březinová se snaží dostat z Izraele: Nemáte soukromý letadlo?!

Kapitánka Renáta Březinová schovala hlavu do dlaní • FIBA Basketball

Bývalá kapitánka české basketbalové reprezentace Renáta Březinová se snaží dostat z Izraele, kam přišla před dvěma týdny za novým angažmá do klubu Elitzur Ramla. Třiatřicetiletá pivotka na instagramu uvedla, že momentálně nemá jak zemi opustit.

Na Izrael o víkendu zaútočili nejprve ozbrojenci z radikálního hnutí Hamás a poté také příslušníci Hizballáhu z Libanonu. Izraelská armáda nyní podniká proti Hamásu odvetné údery v Pásmu Gazy.

„Nemáte někdo soukromý letadlo, co by mě dostalo z Tel Avivu, prosím? Když naše vláda na nás s...! Protože všechny lety se ruší nebo jsou plný. Chci domů,“ napsala Březinová na sociální síti.

Pro ČTK později uvedla, že jí s návratem domů pomáhají předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta a manažer reprezentace Simon Bytel. „Už se to lepší, ale uvidíme, až budu doma,“ konstatovala Březinová.

Zatímco Maďarsko či Polsko dnes z Izraele evakuovalo několik stovek svých občanů a také slovenská vláda rozhodla o vyslání leteckého speciálu do Tel Avivu, šéf české diplomacie Jan Lipavský uvedl, že repatriační let je nyní záložní variantou. Několik leteckých společností pozastavilo lety do Tel Avivu, dokud se nezlepší bezpečnostní podmínky.

Březinová přišla do Ramly, která leží zhruba hodinu jízdy autem od Pásma Gazy, zakončit kariéru. Ve čtvrtek měla s týmem vstoupit do EuroCupu domácím zápasem proti britskému klubu Caledonia Gladiators. Federace FIBA Europe však všechny pohárové duely izraelských týmů z bezpečnostních důvodů odložila.

V minulé sezoně působila Březinová v italském Valdarnu a polské Vratislavi. Dříve hrála za USK Praha, Hradec Králové či Pardubice a také v Belgii, Maďarsku, Turecku a Francii.