Dream Team USA, jak ho neznáte: bakalář i talent, co začal až na střední

Stephen Curry • FOTO: profimedia.cz Když se na Olympijských hrách v Barceloně poprvé objevili hráči NBA, a největšího favorita reprezentovaly hvězdy jako Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley nebo David Robinson, vžilo se pro basketbalový celek Spojených států označení Dream Team. Od té doby brala zámořská velmoc zlatou medaili na sedmi z osmi olympiád, pouze v Aténách 2004 se z prvenství radovala Argentina. Které superstar vytvoří za pár dnů v Paříži historicky devátý výběr nejlepších? Seznamte se.

Bam Adebayo Pro sedmadvacetiletého Bama Adebaya to budou druhé olympijské hry, v Tokiu získal zlato stejně jako Devin Booker, Jrue Holiday či Jayson Tatum. Čtrnáctka draftu 2017 patří mezi základní stavební kameny Miami Heat už sedm sezon. Dvakrát jen těsně nedosáhla na pohár, když ve finále NBA podlehla Los Angeles (2020) i Denveru (2023). Adebayo dříve zvažoval, že by mohl reprezentovat Nigérii, avšak nakonec se rozhodl pro Spojené státy. V letech 2020, 2023 a 2024 se dostal do All-Star týmu NBA. Bam Adebayo smečuje v zápase NBA • Foto ČTK

Devin Booker Rovněž Devin Booker patří mezi největší hvězdy posledních let. Přitom jeho začátky nebyly jednoduché, neboť málem profesionální basketbal vůbec nehrál. Vyrůstal v Michiganu s matkou, přes léto pak jezdil do Mississippi k otci, bývalému hráči NBA. Natrvalo se k němu přestěhoval v osmé třídě, aby se kariérně posouval. V nové škole se mu ale nelíbilo a už po prvních dnech si pohrával s myšlenkou návratu za matkou. Nakonec jej ale rodina přiměla zůstat. „Nejlepší rozhodnutí v životě,“ komentoval Booker s odstupem času. Muž, jehož vzorem je zesnulý Kobe Bryant, byl Phoenixem Suns vybrán v prvním kole draftu 2015. O dva roky později se stal v zápase proti Boston Celtics teprve šestým hráčem, který zaznamenal 70 bodů v jednom utkání. Tehdy mu bylo pouhých dvacet let. Devin Booker se připravuje ke střele při rozcvičení • Foto ČTK

Stephen Curry Hvězdný šestatřicátník debutoval v americkém týmu na MS 2010, ze kterého si odvezl zlatou medaili. Vášnivý golfista se i přes četná zranění kotníků, kolen či pravé ruky dostal hned desetkrát z posledních jedenácti let mezi All-Star výběr NBA, jenže právě kvůli přetrvávajícím problémům musel například odmítnout olympijskou účast v brazilském Riu. Právě v roce 2016 jej časopis Time zařadil do žebříčku sta nejvlivnějších lidí. Hvězda Golden State nezanevřela ani na vzdělání, předloni získala bakalářský titul v oboru sociologie na Davidson College. Stephen Curry • Foto profimedia.cz

Anthony Davis Také Anthony Davis má ve své sbírce celou řadu nominací do All-Star týmů NBA. Na olympijských hrách debutoval už před dvanácti lety, kdy v Londýně vybojoval zlatou medaili, načež o dva roky později slavil titul mistra světa v Madridu. Jednatřicetiletý basketbalista, jenž vyčnívá nejen herně, ale také výrazným obočím, působil sedm let v New Orleans. Následně ale požádal o výměnu do Los Angeles Lakers, se kterým slavil v roce 2020 titul. V tom čase se stal vůbec prvním hráčem, který vyhrál NBA, olympijské hry, mistrovství světa a univerzitní ligu National Collegiate Athletic Association. Anthony Davis burcuje spoluhráče • Foto Profimedia.cz

Kevin Durant Jméno Kevina Duranta netřeba dlouze představovat. Hvězdné křídlo, které v září oslaví šestatřicáté narozeniny, se hned čtrnáctkrát dostalo do All-Star NBA. Milovník filmů, videoher a hudby se stal dvakrát MVP finálové série NBA a v roce 2010 byl vyhlášen nejlepším hráčem mistrovství světa. Trojnásobný olympijský vítěz nastřádal za celou svou kariéru pod pěti kruhy 435 bodů, což je nejvíc v historii basketbalového týmu USA. Zároveň z celkových dvaadvaceti olympijských zápasů prohrál jen jediný, a to ve skupinové fázi 2021 proti Francii. Muž, jenž na dresu nosívá číslo 35 na počest bývalého trenéra Charlese Craiga, který byl v pětatřiceti zavražděn, nyní působí ve Phoenixu. Dříve hrával také za Oklahomu, Golden State a Brooklyn. Kevin Durant se vrátil do sestavy a pomohl srazit Phoenix • Foto Profimedia.cz

Anthony Edwards Jednička draftu 2020 bude nejmladším členem Dream Teamu. Anthony Edwards momentálně působí v Minnesotě. V americkém reprezentačním týmu debutoval na loňském MS, ze kterého si USA odvezly nelichotivé čtvrté místo. Rodák z Atlanty začal s basketbalem až v době, kdy nastoupil na střední školu. To už byl ale poznamenaný velkou rodinnou tragédií, která se udála v roce 2015, kdy mu během osmi měsíců zemřely na rakovinu matka i babička. Edwards na jejich počest nosí číslo 5, obě totiž zesnuly v pátém dni v měsíci. Jako jedničku zvolila Minnesota devatenáctiletého amerického křídelníka Anthonyho Edwardse z univerzitního týmu Georgia Bulldogs z NCAA. • Foto twitter.com

Joel Embiid Joelu Embiidovi se rok 2023 vskutku vydařil. Nejenže byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem NBA, ale také se stihl oženit. Loni zároveň oznámil, že navzdory narození v Kamerunu a francouzskému občanství hodlá reprezentovat Spojené státy. Hráč Philadelphie rád jezdí na kole a ve volném čase hraje tenis. Je sportovním všeumělem, což dokazuje fakt, že až do roku 2010 jej otec tlačil k hraní volejbalu. Embiid se ale nakonec rozhodl pro basketbal především díky doporučení místního skauta Joea Touomoua. Před svými prvními olympijskými hrami ale musel řešit komplikace, poněvadž na přelomu března a dubna se zotavoval ze zranění levého kolena, které si vyžádalo operaci. Joel Embiid srazil Miami 45 body • Foto Profimedia.cz

Tyrese Haliburton Účastníkovi loňského mistrovství světa je 24 let. Tyrese Haliburton debutoval v NBA 23. prosince 2020, přičemž na konci sezony se dostal mezi nejlepší nováčky ligy. V polovině ročníku 2021/2022 byl ze Sacramenta vyměněn do Indiany, kde působí doteď. Basketbal si oblíbil už jako malý, do tohoto sportu jej natlačil otec. „Táta John je rozhodčí, takže už od čtyř let jsem měl plán takový, že budu basketbalista,“ culil se Haliburton. Zajímavostí je, že je teprve čtvrtým hráčem NBA, který se narodil 29. února. Tyrese Haliburton bude součástí Dream teamu • Foto ČTK

Jrue Holiday Jrue Holiday moc dobře ví, jaké to je vyhrát NBA nebo olympijské hry. Na zlato pod pěti kruhy dosáhl už v Tokiu, kde pomohl k těsné finálové výhře nad Francií. Čtyřiatřicetiletý rodák z Los Angeles přispěl v roce 2021 k vítězství Milwaukee Bucks, letos se radoval s Bostonem Celtics. Dříve působil také v New Orleans nebo Philadelphii, která jej v roce 2009 draftovala jako sedmnáctého v pořadí. Jrue Holiday v dresu USA • Foto ČTK

LeBron James Ikona. Legenda. Prostě „King James“. Nejstarší hráč NBA (39 let) se chystá na své čtvrté olympijské hry, tentokrát na nich ponese americkou vlajku při slavnostním zahájení. Poprvé startoval v Aténách před dvaceti lety, což byly od Barcelony 1992 jediné LOH, na kterých USA nebraly zlato. O čtyři a osm roků později si to ale vynahradil, nyní se do Dream Teamu vrací po dvanácti letech. James nastupoval do roku 2010 za Cleveland, kam se o čtyři léta později vrátil po angažmá v Miami. Od sezony 2018/2019 je hráčem Los Angeles Lakers, se kterými před čtyřmi lety získal svůj čtvrtý titul v NBA. Když loni v červenci dosáhl na 38 888. bod, stal se historicky nejlepším střelcem NBA. Momentálně se může těšit z umu syna Bronnyho, který byl na draftu vybrán právě Lakers a podepsal s nimi nováčkovskou smlouvu. Je tak vysoce pravděpodobné, že v příští sezoně si oba Jamesové zahrají bok po boku. LeBron James • Foto profimedia.cz

Jayson Tatum Čerstvý vítěz NBA s Bostonem Celtics jede na olympijské hry v roli obhájce zlata z Tokia. Posledně mu bylo pod pěti kruhy přiděleno číslo 10, které dříve za národní tým nosíval jeho vzor Kobe Bryant. „Byla to první olympiáda, při které Kobe už nebyl mezi námi, takže to mělo mnohem větší hodnotu. Každý totiž ví, že byl můj oblíbený hráč,“ vyznával se basketbalista, který se netají tím, že jeho velkým snem směrem do budoucna je začlenění do Síně slávy NBA. Tatum se stále pere s následky covidu, který prodělal v roce 2021. V jednom z rozhovorů prozradil, že pravidelně využívá inhalátor. Tomáš Satoranský v zápase s USA na mistrovství světa 2019. Jayson Tatum je v americkém výběru i pro olympiádu v Tokiu, kde si souboj zopakují... • Foto Profimedia.cz