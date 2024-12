Basketbalistka, nebo modelka? Obojí, směje se Harrisonová. Co život v Česku?

Po ligovém zápase za ní přišlo v pražské hale Královka několik fanoušků pro podpis nebo selfie. Usměvavá basketbalistka vyniká i atraktivním vzhledem, vždyť pracuje jako modelka pro renomované firmy nejenom v New Yorku.

Když jí zavolala trenérka Natália Hejková, jestli by týmu nepomohla v základní skupině prestižní Euroligy při absenci Ezi Magbegorové, okamžitě zahlásila: „Ano!“ I to svědčí o tom, jak si USK a Prahu zamilovala při štaci před pěti lety.

Jaké bylo vrátit se do Česka?

„Po pěti letech. To je tak bláznivé, jak to letí! Ale vždycky jsem říkala, že Praha je moje nejoblíbenější místo, kde jsem hrála. Cítila jsem se tady příjemně. Místní kultura je fajn. No a hlavně díky trenérce (Hejkové) se u vás cítím jako doma. Když mi zavolala, bylo to pro mě snadné rozhodnutí. K tomu super jídlo. Co víc si přát? Tedy vlastně jednu věc ano.“

Jakou?

„Počasí. Kdyby bylo trochu tepleji, bylo by to lepší… Ale jinak jsem si na nic nestěžovala.“

Jenže jste dorazila jenom na pár týdnů. Takové jméno, a pouhý záskok.

„Jak už jsem říkala, když mě kontaktovala Nataly, hned jsem měla jasno. Ona byla tou, kdo mi dal velkou šanci v Eurolize. Už jsem si ji zahrála i za jiný tým, CCC Polkowice v Polsku, ale v USK to bylo mnohem lepší. Už tehdy měli velmi kompaktní tým. Ona mě skvěle přijala, starala se o mě. Takže když mi zavolala, říkala jsem jí: Jasně, pro vás cokoliv. I když to bylo jenom do té doby, než se dá zdravotně dohromady Ezi Magbegorová.“