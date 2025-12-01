Peterka: Změnila se atmosféra v týmu, sedlo si to. Estoncům chceme vrátit porážku z ME
Na EuroBasketu byl s průměrem 10,1 bodu na zápas nejlepším českým střelcem, přesto moc důvodů k radosti neměl. Martin Peterka teď ale může se svými kolegy sahat po dílčí pomstě. V Tallinnu se český tým utká s domácím Estonskem v kvalifikaci MS 2027. A Češi touží po odplatě za eurobasketovou porážku. „Neutápíme se tím, ale určitě tady chceme vyhrát, abychom jim to vrátili,“ hlásá Peterka před zápasem, který vypukne už v pondělí od 19 hodin.
Po delší době si v pátek český basketbalový fanoušek přišel na své, když jste porazili Švédsko. Čím si vysvětlujete tu změnu?
„Změnila se atmosféra v týmu. Byl to takový impuls, který nám pomohl. Sedlo si to. Hodně pomohlo, že je tady Saty. Tím, že se hrálo doma, tak tam byla super energie.“
Jaké to je hrát s Tomášem Satoranským v jednom týmu?
„Hrozně moc se s ním mění. Saty je lídr, který nám pomáhá nejen na hřišti. Jeho přítomnost je strašně znát. Když jsme se párkrát proti Švédům trápili, tak si vzal míč a proměnil některé těžké střely. Na konci byl vlastně i nejlepším střelcem týmu.“
Máte pořád v hlavě letní prohru s Estonskem na EuroBasketu?
„V hlavě to máme, ale není to tak, že bychom se tím utápěli. Určitě ale tady chceme vyhrát, abychom jim to vrátili. Známe tam některá jména, co už měli v létě. Co jsme slyšeli, tak bude hodně lidí v hledišti. Estonsko je určitě silný soupeř. Hrajou s velkou energií. Když budeme hrát naši hru, co jsme ukázali proti Švédsku a opravíme nějaké chyby, tak můžeme uspět.“
Začali jsme novou kapitolu
V Rize na ME ukázali estonští fanoušci svou sílu, jak se těšíte na zápas přímo na jejich půdě?
„Mně se vždycky v takové atmosféře hraje dobře. Těšíme se celkově. Snad dorazí i nějací Češi. Tady je kapacita 7 200 míst, tak počítám, že tady zhruba tolik lidí, co dorazilo do Rigy. Všichni budou fandit dneska jim. Bude to bouřlivé, ale s tím počítáme.“
Čerpali jste i z toho zápasu na EuroBasketu v přípravě? Tam utekla jedna čtvrtina, jinak to byl vyrovnaný zápas.
„Mám pocit, že to byl takový ten zápas, kdy byla naše slabina snad úplně všechno. I fanoušci jim dodávali neskutečnou energii. Ten poločas byl kolem dvaceti bodů rozdíl. Tohle všechno budeme muset eliminovat. Nedařilo se nám. Asi jsme už byli v takové frustraci, že se prostě nic nevedlo. I menší Estonci vzrůstem nás tam přehrávali. Byl to blbej zápas. Co si vybavím, tak oni nás porazili tou energií, kterou do zápasu dali. Nemůžeme ztrácet míče. Měli jsme v létě šestnáct ztrát, to je hrozně moc. Venku si nemůžete dovolit tak často přijít o míč. Se Švédskem jsme jich měli jen devět a soupeř patnáct, je to pak hned znát.“
Co tedy hlavně zaznělo v kabině směrem k Estoncům?
„Abych řekl pravdu, tak my se k tomu letnímu zápasu nevracíme. Je to jistě i tím, že je kompletně vyměněný trenérský štáb. Začali jsme novou kapitolu. Celkově i Luboš má prostě jiný styl než Diego Ocampo. Tím bych to léto uzavřel. Co se týče skautingu, tak čerpáme z utkání, které hráli teď naposledy ve Slovinsku a taky z toho, jak hrají v klubech.“