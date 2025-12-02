Jak se reprezentace změnila? Bartoň nedělá z basketu vědu. Hruban: Hrajeme o obraz nároďáku
Na EuroBasketu 2025 skončili na předposledním 23. místě. Horší byl už jen otloukánek z Kypru. Rozpaky přibývaly. Co bude s národním týmem? Uplynulo čtvrt roku a nálada je diametrálně odlišná. Reprezentace vstoupila skvěle do kvalifikace MS 2027 výhrami nad Švédskem a Estonskem. Tahouni obrození jsou dva. Trenér Luboš Bartoň a lídr Tomáš Satoranský, který i přes nabitý program přiletěl pomoci rozdílovými výkony. Aspektů, proč to najednou jde, je ale mnohem více.
Když v létě 2023 přišel na pozici hlavního trenéra Španěl Diego Ocampo, důvod byl jasný. Česká basketbalová federace (ČBF) chtěla vsadit na úspěšnou španělskou školu. Jenže to ještě málokdo tušil, že na lavičku usedl muž, který nedělá rozdíly ve vedení celku španělské ligy nebo národního družstva.
Repre není klub
Ocampo by se dal označit za basketbalového učitele. Sám před evropským šampionátem pro deník Sport řekl, že kdyby nekoučoval basketbal, asi by učil. Jeho trenérská filozofie ale nekorespondovala s vedením reprezentačního výběru. Španělova touha po dokonalosti systémové a komplikované hry Čechům zavařila.
Dnes je pod vedením Luboše Bartoně vidět, že nezdar na EuroBasketu nebyl zapříčiněn jen hráčským materiálem. Bartoň se na začátku kvalifikace MS v uplynulých dnech spoléhal hned na 9 borců, které měl Ocampo k dispozici na evropském šampionátu. Jenže pojetí hry bylo úplně odlišné.
Jednoduchost a rychlost
Nedělat z basketbalu přílišnou vědu, hrát rychle a jednoduše. Dvě slova, která změnila basketbalovou náladu v tuzemsku. Oboje Ocampově práci chybělo, přímočarost Češi na EuroBasketu předváděli jen po určitých individuálních záchvěvech. A Bartoň to viděl. „Diego Ocampo šel asi až příliš do detailu. Je to někdy potřeba, ale nevím, jestli v krátkém úseku reprezentačního okna, kdy se hráči mají sehrávat. Pokud budu mít deset dní reprezentačního okna, tak nebudu blázen, abych developoval mladé hráče. Musíme se hlavně sehrát a hrát s nejvyššími kartami,“ řekl po svém jmenování do funkce Bartoň. Svého se držel.
Lepší muška
Kvalita střelby jde ruku v ruce s jednoduchostí a rychlým přechodem. Češi zakončili Eurobasket 2025 s průměrem 67,6 bodu na zápas. Hůře na tom byl jen tradiční outsider z Kypru a český přemožitel z Portugalska. Naproti tomu je progres o tři měsíce později těžko uvěřitelný. Češi nasázeli Švédům i Estoncům shodně 97 bodů. Byla to ofenzivní smršť. „Dneska máme daleko větší volnost vybrat si zakončení sami. Dali jsme jednoduché body, které nám v posledních letech chyběly,“ přiznal po utkání v Tallinu kapitán týmu Vojtěch Hruban.
Až s Bartoněm na lavičce skutečně přišel úprk do útoku po zisku míče a zlepšená střelba za tři body. Dva zápasy jsou pořád malý vzorek, ale během nich Češi stříleli z pole s úspěšností 54 procent. Za tři body to pak bylo 48 procent. A čísla na EuroBasketu? 38 procent z pole a 29 zpoza tříbodového oblouku.
Faktor Satoranský
Poslední dvě utkání jasně ukázala, čím je Tomáš Satoranský pro reprezentaci. Říká se, že jeden hráč tým nedělá, rozehrávač Barcelony je ale výjimkou. Satoranský dokonce vytvořil nový rekord v počtu asistencí během jednoho zápasu kvalifikace MS. Proti Estonsku jich nastřádal 16, což se před ním nikomu nepovedlo.
Otázkou zůstává, jak bude vypadat národní tým bez něj v další fázi kvalifikačních bojů. Je skoro jisté, že v každém reprezentačním okně k dispozici nebude kvůli náročnému kalendáři v Barceloně. A už proti Švédsku i Estonsku se Češi dostávali na útočné polovině do nesnází, ze kterých je vyhrabal povětšinou právě Satoranský. Vždy dokázal vymyslet složité zakončení nebo neotřelou přihrávku, kterou soupeři bortil defenzivní systém.
„Nedá se toho v těch oknech moc natrénovat. Musíte přijít, rvát se o každý míč a věřit, že se na konci trefíte. A pak taky doufat, že přijede Saty a rozdá nám ty balóny jako teď. Klobouk dolů před ním, rekord mluví jasně. Když bylo potřeba, dal i koš. Ušil si na sebe bič,“ řekl Hruban.
Atmosféra a komunikace
Hovoří se o tom vlastně od začátku angažmá Luboše Bartoně u národního celku. Nálada v týmu je najednou uvolněná a hráči nepůsobí tak svázaným dojmem jako za Ocampa. V minulých dnech o tom mluvili Satoranský i Martin Peterka. Přátelské podhoubí skoro až na rodinné bázi zavedl izraelský kouč Ronen Ginzburg. Ošlehaný roky v Nymburce tehdy dostatečně nasál českou mentalitu, Ocampo se toho nedržel. Zdá se však, že Bartoň znovu sází na mentální nastavení, které dovedlo Čechy na olympiádu i světový šampionát v minulosti, byť je to teprve začátek cesty.
„Byl jsem po EuroBasketu přesvědčen, že budu končit. Sám pro sebe jsem ztrácel motivaci. Můžu jen poděkovat Lubošovi a Jirkovi Welschovi, kteří mě uháněli co čtrnáct dní. Taky to, že pokračuje Saty, že nás přijel podpořit Honza Veselý, že je tady nadále Martin Kříž, přijel Kyzlink, který nemá angažmá. To jsou důvody, proč tady jsem. Hrajeme o obraz nároďáku,“ prohlásil Hruban.
Jeho slova jednoznačně dokreslují důležitou zákulisní práci Luboše Bartoně, což potvrdil i Tomáš Kyzlink, který rovněž uvažoval o konci reprezentační kariéry. Nakonec si ale odskočil od hlídání dětí zpět do národního dresu a nelituje. „Luboš Bartoň dodal našemu projevu pohodu. Zlepšila se komunikace a skrze zjednodušený systém máte potřebné flow. V dnešním basketu je vše tak strašně rychlé, že nemůžete moc dlouho přemýšlet. Především tým připravil po psychické stránce,“ dodal Kyzlink.
Pro český tým jde teprve o první krok v honbě za světovým šampionátem, ten se ale povedl nadmíru. Znovu se reprezentanti sejdou na přelomu února a března, kdy je čeká dvojzápas se Slovinskem. Nejprve 27. února na půdě soupeře, o dva dny později je na programu odveta v Česku. Do další fáze kvalifikace MS postupují tři celky, jelikož se přenáší i výsledky proti soupeřům, kteří postoupí, je situace pro Čechy skvělá. Luboš Bartoň svou misi rozjel nad plán. Sám totiž hovořil před měsícem o tom, že by si přál v listopadu alespoň jednu výhru.