Nymburk míří do další fáze Ligy mistrů i přes porážku, pomohla výhra Berlína
Basketbalisté Nymburka postoupili i přes porážku v závěrečném 6. kole základní skupiny Ligy mistrů na palubovce Chalonu 84:97 do baráže o postup do osmifinálové části. Jistotu jim dalo vítězství Alby Berlín nad Sabahem Baku 106:82. Čeští šampioni se utkají v lednové baráži s jedním z trojice Promitheas, Legia Varšava a Heidelberg.
Svěřencům trenéra Orena Amiela nestačilo dnes k vítězství ani 20 bodů Sir’Jabariho Rice či 12 asistencí Ondřeje Sehnala. Domácí Chalon táhl rovněž autor 20 bodů Jeremiah Hill, o bod méně dal jeho spoluhráč Zac Cuthbertson. Nymburk skončil ve skupině B na třetím místě s bilancí 1:5. Chalon obsadil druhou příčku, zvítězila Alba Berlín.
Nymburk prošel do další fáze na úkor Sabahu Baku. S ním má sice stejný počet sedmi bodů, má ale lepší skóre ze vzájemných zápasů. V baráži o postup do osmifinálové části narazí na druhý celek skupiny A, která se dohraje ve středu.
Dvacetinásobní čeští šampioni nezačali dnešní duel dobře. Po sedmi bodech Justyna Muttse a šesti bodech Mathea Leraye brzy prohrávali 2:13. Trenér Amiel reagoval oddechovým časem, ani ten ale nepomohl. Manko narostlo po pěti minutách hry na 17 bodů (5:22) a první část prohráli 18:36.
Ani ve druhé čtvrtině se Středočeši nedokázali vrátit do hry. Po trefách Lionela Gaudouxe a Cuthbertsona prohrávali už o 22 bodů. Také díky čtyřem bodům Keyshawna Feazella sice snížili ztrátu na 16, Chalon ale znovu brzy odskočil. V závěru prohrávali hráči Nymburka až o 28 bodů a do poločasové přestávky odcházeli a za stavu 34:60.
Zatímco Chalon měl úspěšnost střelby z pole přes 55 procent, Nymburk byl na 36 procentech. Středočeši tou dobou udělali také 13 ztrát.
Nymburk ale duel nevzdal a po návratu z kabin zahájil stíhací jízdu. Šňůrou 11:0 se nejprve dotáhl na rozdíl 15 bodů (45:60) a po trefě Vojtěcha Hrubana snížil na jedenáctibodové manko 59:70. Ačkoliv Chalon odskočil i díky čtyřem bodům Clarence Nadolnyho do vedení o 17 bodů, Nymburk se po trefách Františka Rylicha opět přiblížil. Středočeši vyhráli třetí část 31:18 a před závěrečnou desetiminutovkou ztrácel o 13.
Naději na obrat však vzal Nymburku nevydařený začátek poslední části. Po šňůře 0:10 nabrali hosté opět manko o 23 bodů (65:88), a přestože se dotáhli ještě na 12, blíže se už nedostali. Nakonec prohráli rozdílem 13 bodů.
Basketbalová Liga mistrů - 6. kolo:
Skupina B:
Chalon - ERA Nymburk 97:84 (36:18, 60:34, 78:65)
Nejvíce bodů: Hill 20, Cuthbertson 19, Nadolny 13 - Rice 20, Feazell 17, Rylich 14. Fauly: 14:22. Trestné hody: 27/23 - 5/2. Trojky: 10:16. Doskoky: 39:44
Alba Berlín - Sabah Baku 106:82 (42:46).
Konečná tabulka
Pořadí
Tým
Zápasy
Výhry
Prohry
Skóre
Body
1.
Alba Berlín
6
5
1
549:483
11
2.
Chalon
6
5
1
539:513
11
3.
Nymburk
6
1
5
512:546
7
4.
Sabah
6
1
5
486:544
7