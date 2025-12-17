Nymburk jde do baráže LM. Sokolovský: Loni jsme měli šťastnější ruku na cizince, čekám víc
Basketbalisté Nymburka zakončili základní skupinu Ligy mistrů s bilancí 1 výhry a 5 proher. Je to tedy opačný stav než před rokem touto dobou. I tak nymburští postoupili do baráže o osmifinále Champions League. Generální a sportovní manažer nymburských Ladislav Sokolovský připustil, že tato sezona se na evropské scéně zatím nevyvíjí dle představ. „Je to prostě ovlivněno každý rok volbou hráčů, které máte každý rok k dispozici. Minulá sezona byla nadstandardní. V té letošní čekám víc,“ říká Sokolovský.
Jak moc jste po očku sledoval zápas Sabahu v Berlíně kvůli postupu?
„Sledoval jsem ho dost. Zejména po naší první čtvrtině ve Francii. Ne, že bych se na ten zápas díval. Koukal jsem jen na průběžný stav a statistiky.“
Nakonec to dobře dopadlo. Sabah prohrál také a Nymburk postoupil do baráže o osmifinále, ale co říct k té bilanci 1 výhra a 5 proher?
„Mělo to být rozhodně lepší. Když jsem viděl před sezonou skupinu, tak jsem si říkal, že bych byl spokojen za tři výhry. Bylo to ale ještě předtím, než se utvořily všechny týmy. Doufal jsem, že můžeme doma překvapit Chalon nebo Albu. To jsou kluby s historií. Patří k tomu lepšímu ve svých ligách. Po dvou utkáních jsem si pořád říkal, že to půjde. Pak už výkon nahoru nešel. Druhá část skupiny se nám nepovedla. Aspoň budeme mít šanci se v lednu poprat o šanci projít do top 16. V těch deseti dnech potom se může sezona otočit.“
V minulém ročníku pod trenérem Franceskem Tabellinim ta bilance byla opačná 5 výher a 1 prohra. V konfrontaci s Galatasarayem, Vechtou a Promitheas. Lze to porovnat?
„Vždycky jde všechno porovnat. Záleží, jestli na to máme ten správný pohled. V Champions League jsou stálice jako španělské celky v čele s Tenerife, řecké celky. Je tolik neovlivní, když netrefí cizince na danou sezonu. Pak jsou týmy, které jsou na cizincích více závislí, takže tam se to potom porovnává hůře.“
Takže nepanuje spokojenost s cizinci, kteří v této sezoně nastupují za Nymburk?
„Loni jsme měli šťastnější ruku. Letos je to, jak to je. Není to tak dobré. Těch věcí je ale spousta. Myslím si, že jde nahoru Keyshawn Feazell, který přišel před dvěma měsíci. Máme nového trenéra a všechny cizince kromě navrátilce JT Shumatea. Začátek sezony ovlivnilo to, že jsme měli v létě řadu hráčů v reprezentaci. Sešli jsme se nějakých deset dnů před startem ligy. Čekal jsem, že ze začátku to nebude úplně ono. Paradoxně byly nejlepší naše zápasy v Champions League ty první dva.“
Je teď na týmu jakási deka? Prohrál tři zápasy v řadě.
„Jsme v útlumu, ale není to žádná krize. Alba Berlín byla dlouho v Eurolize. Teď z nějakých důvodů je v Champions League. Chalon patří dle mého mezi šest nejlepších celků ve Francii. Sabah spoléhá na sedm cizinců, kteří nejsou rozhodně špatní. Přesto si myslím, že v Baku jsme si s nimi měli poradit líp.“
Jak moc chybí zraněný Marcus Santos-Silva a kdy se vrátí?
„Dobrá otázka. Všichni ti, kteří se zajímají o Nymburk v Champions League, tak vědí, že první dva zápasy v Evropě za nás odehrál dobře. Pak se zranil. Už teď v sobotu proti Hradci Králové by měl nastoupit. Věřím, že nám pomůže. Ukázal kvalitu i důraz v Champions League. Snad se dostane do dobré formy do 6. ledna.“
Nejdřív EuroBasket, teď kvalifikace MS. Vždy i s nymburskými hráči v reprezentaci. Podepisuje se ten náročnější program na výkonech klubu v Lize mistrů?
„Máte pravdu, že zápasů mají dost. Na druhou stranu si pamatuju i náročnější program. Hrajeme teď dvakrát týdně, ale hrávali jsme i třikrát týdně ob víkend. Měli by to zvládnout. Není to nic abnormálního.“
Nejvýraznější z cizinců v týmu je statisticky střelec SirJabari Rice. Bude těžké ho udržet?
„On má smlouvu normálně do konce sezony. Samozřejmě se může stát, že v případě vypadnutí z Champions League o něj zájem bude, ale není v plánu, že bychom ho pouštěli. To jsem ale říkal před časem i s Franceskem Tabellinim. Každý případ je jiný.“ (smích)
Český titul je takřka povinnost, stavíte tedy úspěšnost sezony až podle výsledků na evropském kolbišti?
„Co si budeme povídat, titul se čeká vždycky. Neřekl bych ale, že se měří celý obraz sezony jen evropskými poháry. Pokud chceme hrát Champions League, musíme vyhrávat českou ligu. To je základ. Spousta lidí řekne, že Nymburk musí mít titul, protože má jasně nejvyšší rozpočet. Je to pravda, my se toho nezříkáme. Kdybychom se ale stejnou optikou měli podívat na Champions League, tak zjistíte, že patříme mezi pět týmů s nejmenším rozpočtem. Přitom jsme tam dokázali udělat i dobré sezony. Je to prostě ovlivněno každý rok volbou hráčů, které máte každý rok k dispozici. Minulá sezona byla nadstandardní. V té letošní čekám víc a věřím, že to můžeme pořád otočit.“
Sednete si s koučem Orenem Amielem a vyhodnotíte si nějak základní skupinu?
„Komunikujeme spolu pravidelně. Bylo vidět už po prvních dvou, třech zápasech skupiny, že na prvním místě těžko skončíme. Spíš jsme se bavili o tom, co udělat, abychom v lednu byli v dobré formě. Začínáme už začátkem ledna, do toho svátky. Jsem za to ale vlastně rád. Hráči na tři, čtyři dny opustí halu, vypnou.“
Koho byste si přál do baráže ze skupiny A?
„Myslím si, že se to teď týká už jen Legie Varšava a Heidelbergu před jejich vzájemným zápasem. Troufnu si říct, že jsou to týmy na naší úrovni. Pak to bude o momentální formě. Kdybych si měl vybrat, raději bych zvolil Legii.“