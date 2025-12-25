Jelínek v Brně: Poprvé mám mladšího kouče. Jednáme na rovinu. Co řekl na Ocampa?
Zahrál si Euroligu, v nejvyšší španělské soutěži David Jelínek odehrál 364 zápasů. S reprezentací se podíval na olympijské hry do Tokia v roce 2021. Nyní jako brněnský rodák vyhlásil velký návrat. Za Brno hrál naposledy v sezoně 2006/07. Po nečekaném konci v Betisu Sevilla teď chce pomoci úřadujícímu vicemistrovi. „Budu dělat vše pro to, abychom byli úspěšní. Pokud ale přijde možnost jít do zahraničí, jsem otevřený,“ říká Jelínek.
Od roku 2007 jste působil v zahraničí. Maloval jste si, že tam vydržíte nějakých osmnáct let?
„Nepřemýšlel jsem nad tím. Beru to, jak to je. Uvidíme, co ještě přijde.“
Takže ještě myslíte na nějakou zahraniční štaci?
„Určitě ano. Pokud ta možnost bude, jsem tomu otevřený.“
Prošel jste několika španělskými kluby, byl jste v Turecku, Polsku, chvilku i v Rusku. Jaká štace je ta srdeční?
„Asi je to Badalona, kde jsem strávil pět let. Vlastně je to první angažmá po odchodu z Česka. Do všeho jsem se dostával a zaučoval. Potom by to byla Andorra, kde jsem strávil šest let. Krásné vzpomínky. Udělali jsme tam historické výsledky.“
Jakou pozici má Andorra v ACB lize? Pořád je to zahraniční klub ve španělské soutěži.
„Sice je to jiná země, ale oni je berou jako jakýkoliv jiný španělský tým. Vůbec tam není žádné špičkovaní.“
Octnul jste se během kariéry v roce 2014 i v Samaře. Co vás tam dovedlo?
„Bylo to po štaci ve Vitórii. Ten konec byl takový zvláštní. Měnil se trenér a já měl ve smlouvě dáno, dokdy mi mají říct. Pořád se to natahovalo, tak jsem hledal další možnosti. Našlo se Rusko, kde jsem vydržel jen čtyři měsíce.“
Fotbalista Jan Koller mi jednou vyprávěl, že když přijel do Samary, kde taky působil, tak na něj město nedýchlo zrovna pozitivně a byl z toho docela špatný. Potvrdil byste to?
„V Rusku mi