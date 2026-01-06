Nymburk vyhrál v Německu a je krok od postupu. Sehnal: Tady se láme sezona
Óda na basketbal vypadá jinak. Nymburk se v baráží play off Ligy mistrů utkal s německým Heidelbergem. Hraje se na dvě vítězná klání a soupeř českého mistra měl na úvod minisérie výhodu domácího prostředí. Po pěti porážkách ale svěřenci Orena Amiela zabrali. Vyhráli v Německu 72:63 a k postupu dál jim stačí ve čtvrtek na Královce jakýmkoliv způsobem vyhrát.
Od začátku bylo patrné, že půjde o bojovně laděné utkání. Že je Nymburk ofenzivní mašina na body? Zapomeňte, tohle byl jiný typ zápasu. Hlavně se ani jednomu z celků nedařila střelba za tři body a celkově z pole. Nymburské držela v prvním poločase vysoká úspěšnost trestných hodů. Jenže německý klub na tom byl podobně a v některých pasážích hry i hůře.
Jestli něco sráželo Nymburk v základní skupině, byly to některé pasáže zápasů, kdy Středočeši vypadli na několik minut z role. To se stalo i tentokrát, ale Heidelberg nenašel páky, aby si vypracoval náskok, vždyť většinu zápasu jen marně dotahoval. Je to důležitý moment, protože nyní bude mít výhodu domácího prostředí Nymburk. Navíc se hraje v rychlém sledu již ve čtvrtek.
„Teď máme pár hodin na to radovat se z výhry, ale možná ani to ne. Hned se budeme dívat na zápas, analyzovat ho, abychom byli na čtvrteční odvetu v Praze ještě lépe připraveni. Soupeř možná bude mít více hráčů, prostě se musíme maximálně připravit a podat co nejlepší výkon. V dnešním zápase byla klíčová energie, kterou do toho všichni dali. Samozřejmě nejsme spokojeni s tím, jak jsme hráli v útoku a to je třeba do odvety zlepšit, ale v obraně to bylo solidní,“ hodnotil utkání izraelský kouč Nymburka Amiel.
Měl pravdu, na útočné polovině se nedařilo. Úspěšnost střelby z pole se zastavila na 35 procentech. Střelba za tři pak na necelých 22 procentech. Jenže domácí stříleli ještě hůř. Jednoznačně pak pro hosty rozhodly doskoky. Nymburk jich získal 49, Heidelberg jen 25.
Široký kádr je velká zbraň
Zajímavostí bylo, že velmi brzy Amiel protočil na palubovce všech dvanáct hráčů, které měl k dispozici. „V těchto zápasech je klíčové vyhrát a to se povedlo. Dnes se ukázalo, že široký kádr je velká zbraň, ale také to může být veliký nepřítel. Každý chtěl týmu pomoc, ale na hřišti může být jen pět hráčů a já musím rozhodnout, kdo to bude. A není to snadné. Stále se učím, jak naši sestavu správně využívat a najít správnou kombinaci a zároveň hráče nepřetížit, aby zůstali zdraví,“ vysvětloval Amiel.
Obrana působila znamenitě, ale také se projevilo, že Heidelbergu se v sezoně obecně nedaří. Sice jsou v baráži o play off Champions League, ale řeč je o posledním celku bundesligy, který ze 14 kol dokázal vyhrát jen dvakrát.
„Bylo to hlavně o obraně a energii. Oni dali první body po nějakých šesti minutách. Nebyl to nejhezčí zápas na koukání. Snad dokončíme tuhle sérii už ve čtvrtek na Královce. Tady se láme chleba, jestli sezona bude úspěšná. Pro nás všechny je to tedy velká věc. Na začátku nám vypadával míč z rukou, což se normálně neděje,“ prozradil rozehrávač Ondřej Sehnal.
Nymburští tak ve čtvrtek od 18.30 v Praze mohou dokonat postup. V případě, že by Heidelberg dokázal vyhrát, stav série bude 1:1 na zápasy a rozhodující duel by se hrál znovu v Německu. Rozdíl ve skóre tady nehraje žádnou roli. Důležitá je jakákoliv výhra.