Fraška v LM: Italové měli jen PĚT hráčů. Konec po sedmi minutách a vyhazov ze soutěže
Takhle nějak vypadá basketbalový surrealismus. Italské Trapani se v baráží o play off Ligy mistrů vydalo do Bulharska k zápasu proti izraelskému Hapoelu Holon jen s pěti hráči. Dvěma z nich nebylo ještě ani osmnáct let. Fraška trvala jen několik minut. Borci odcházeli z palubovky, až trápení bylo ukončeno. Problémy dříve ambiciózního klubu ze Sicílie se už jen těžko zastaví.
Vyloučení z Champions League je realitou, hrozí více než reálně i vyhazov z italské ligy.
Už před utkáním bylo jasné, že tohle bude ostuda pro celou značku Champions League. Trapani přijelo do Bulharska s pěti hráči, z nich jen dva poslední mohykáni patří dlouhodobě do A-týmu, který už vlastně přestal existovat. Jsou jimi Riccardo Rossato a Alessandro Cappeletti. Kde je zbytek mančaftu? V Trapani si udělali Vánoce mnohé další kluby, když na konci kalendářního roku vybrakovali cizince jinak ambiciózního projektu.
Už v první polovině prosince se začal křehký domeček bortit. Rezignaci totiž oznámil úspěšný chorvatský kouč Jasmin Repeša. „Okolnosti vytvořené určitými jednotlivci mi znemožňují profesionální práci. Pro mě jsou hráči už teď šampioni. S bilancí 8 výher a 1 prohry jsme si podle všech sportovních měřítek zasloužili dělené první místo v tabulce,“ začal Repeša a pak ve svém prohlášení promlouval i k samotným hráčům.
Klubu hrozila pokuta až 14,5 milionu korun
„Kvůli neprofesionálnímu chování některých lidí vám mnohé bylo odepřeno. Navzdory všemu jste ukázali, co znamená být týmem. Prošli jste si těžkými časy, snášeli jste tlak a nespravedlnost a vždy jste z nich vyšli se vztyčenou hlavou. Byla to pro mě čest vést skupinu mužů a sportovců, kteří se nikdy nevzdali,“ stálo v emotivním dopise Repeši.
Co všechno přesně v útrobách klubu zavání, se zatím neví. Fakt je ale ten, že problémy přišly už v roce 2024. Trapani se velkolepě vrátilo po více než třiceti letech do první italské ligy, došlo až do semifinále play off a hrálo agresivní a líbivý basketbal. Jenže zároveň klub vedený římským podnikatelem Valeriem Antoninim dostal trest za nezaplacené daně z příjmu. Trapani tak byly odečteny čtyři body. To jsou známé problémy, které by na první pohled mohlo dát do pořádku vyjasnění situace na byrokratickém poli a jede se dál. Evidentně tomu tak ale není.
V prosinci jako by něco vybouchlo. Repešův odchod všechno rozpohyboval. Hvězdy týmu, který měl na to prohánět euroligové celky Boloňu a Milán, jsou pryč. Timmy Allen už hraje za řecký PAOK. Bosenský kapitán Amar Alibegovič prchnul do Granady. Paul Eboua si vybral euroligový Lyon. Jordan Fod je v Turecku, kam za ním doslova před několika hodinami odešel i Matthew Hurt a dalo by se pokračovat dál.
Antoninimu najednou zůstalo jen torzo prvního týmu, navíc bez kouče. Jenže sezona dál jela. Trapani se proto v lednu odmítlo dostavit na zápas proti Virtusu Boloňa. Utkání skončilo 20:0 po kontumaci a Trapani inkasovalo pokutu padesát tisíc eur (zhruba 1,2 milionu korun). Narychlo se tak kvůli žralokům z Trapani sešly i špičky italské federace a basketbalové ligy.
Jenže mezinárodní fraška teprve měla přijít. Trapani se dobrými výkony kvalifikovalo do další fáze Ligy mistrů a už 6. ledna mělo dojít na první zápas proti Hapoelu Holon. Tam byl Antonini nucen svou skromnou výpravu vyslat. Hrozila totiž mnohem tučnější pokuta 600 000 eur (14,5 milionu korun), pokud by se klub k utkání nedostavil.
Hráči z Trapani už utíkali, tak se klub vydal do Bulharska, kde Holon hraje azylová utkání na mezinárodní scéně, jen s pěti hráči a provizorním trenérem Alexem Latinim. Dopadlo to, jak muselo.
Dva stateční v podání Rossata a Cappelettiho, k tomu tři mladíci. Zápas trval jen necelých sedm minut. Trapani, které se zmítá ve finanční nejistotě a organizačním diletantství, zůstal na palubovce jediný hráč. Po minutě a půl si kouč Latini totiž vzal oddechový čas, po kterém tři zkušení hráči odešli ze hřiště a zbytek šaškárny dohrávali jen dva junioři. FIBA následně oznámila, že Trapani je vyloučeno z Champions League. To je ale běžný postup, když klub v rozehrané sérii nenastoupí z jakéhokoliv důvodu k zápasu, nebo dojde ke kontumaci utkání.
Další budoucnost žraloků ze Sicílie je tedy nejistá, ale momentálně to vypadá tak, že stejně jak se klub vrátil s velkou pompou mezi italskou elitu v roce 2024, tak podobně (ne)slavně hrozí této značce zánik, nebo minimálně pád do suterénu italského basketbalu.