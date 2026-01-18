El Nordico baví: influenceři, rapper i modelka. Vyoral provokoval kotel. NEJ zápas ligy?
Atmosféra jak na Balkáně! Kdybyste vzali cizince na El Nordico, nabyl by dojmu, že je basketbal v Česku sportem číslo jedna. „Poprvé jsem si všiml, že na mě po zápase někdo řval, sice nevím co, ale asi něco negativního. To k tomu Balkánu přispělo, protože jinak se v Česku fandí slušně,“ řekl trenér Slunety Tomáš Reimer po výhře 95:87. Natolik třeskutá byla atmosféra mezi severočeskými rivaly z Ústí nad Labem a Děčína.
V hledišti se nacházel populární rapper Robin Zoot, influenceři Nicolas Russo, alias The Vanilla Show či Anna Kloboučková s rodiči: modelkou a vicemiss 2001 Andreou Vránovou a otcem, bývalým hokejistou Litvínova, Slavie či Pardubic. A s nimi téměř dvě tisícovky diváků v našlapané hale, kde nebylo k hnutí včetně regimentu sličných klubových moderátorek z obou stran. Přestože Ústí ani Děčín nebývají aspiranty na titul, právě jejich vzájemný souboj je pokaždé ozdobou soutěže a patrně největším zápasem Maxa NBL.
V divoké kulise se nechali vyprovokovat i samotní hráči. „Mentální složka byla na naší straně, protože u soupeře se objevily nesportovní fauly na hranici úmyslných. My jsme to naopak ustáli a věděli, že v takové atmosféře nemůžeme prohrát,“ pochvaloval si Reimer, ačkoli jeho svěřenec, rozehrávač a prosincový MVP ligy Tomáš Vyoral, po gestikulacích směrem k fanouškům Děčína předčasně dohrál.
„Po poslední a rozhodující trojice jsem hecoval děčínské fanoušky, nebylo to nic ve zlém, jen emoce. Nic špatného, ale dostal jsem druhou technickou. Žádný prostředníček nebyl,“ ušklíbl se. „Bylo to ostré, ale basket je chlapská hra. Přestože tam byla spousta technických a nesportovních faulů, myslím si, že to proběhlo celkem v klidu,“ hodnotil někdejší reprezentant a účastník MS v Číně a poté olympiády v Tokiu. Teď už do nároďáku nepatří, přesto ve 33 letech ještě myslí na zahraniční angažmá. „Po sezoně mi končí smlouva a ještě bych rád na rok do ciziny,“ prozradil.
Přestože divácké návštěvy v basketbalové lize rok od roku stoupají, severočeské derby ční co do mediálního zájmu daleko nad ostatními souboji. „Nezažil jsem lepší atmosféru než na El Nordiku na domácí palubovce,“ měl jasno Reimer.
Zbláznil bych se, kdybych vnímal fanoušky
Jeho trenérský protějšek z Děčína Tomáš Grepl přesto oponoval. „Děčínští fanoušci umí strhnout ústeckou halu k fandění. A v Děčíně je při vzájemných zápasech ještě lepší atmosféra. Obecně se snažím diváky nevnímat, protože kdybych atmosféře podlehl, zbláznil bych se z toho.“
Nemusí Grepl svým zahraničním hráčům vysvětlit, co derby obnáší? „Prožitek z něj musí získat sami. Běhají tam hráči, kteří se hází, flopují, udělají všechno pro výhru. Kdo zažije utkání s takovou vypjatostí od 1. do 40. minuty, pomůže mu to v kariéře. Je to jedna z nejlepších věcí, co česká liga nabízí,“ vysvětlil.
Přesto nad specifičnost El Nordika postavil ještě jeden zápas: ten s Nymburkem, českým multišampionem.
„Pro nás je obrovskou motivací si s Nymburkem zahrát, v Česku není většího zápasu, protože posledních dvacet let se prezentuje velmi dobře v evropských pohárech a to srovnání s ním je pro nás důležité. V Nymburce se nedá vyhrát, ale doma jsme ho dokázali porazit. Je jedno, že u něj tolik lidí nechodí, naopak když s ním hrajeme doma, je u nás plno a užijeme si to jako derby s Ústím. Od Nymburka se máme co učit, jak na úrovni hráčů, tak trenérů,“ uzavřel děčínský stratég Grepl.