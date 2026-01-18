Plazte se kanálama, řekl trenér. Drsná věta po olympiádě a konec v národním týmu
Velkou motivací ke sportu za minulého režimu bylo to, že jsme se díky němu dostali do ciziny. Ale já basket milovala. Přesto jsem si byla vědoma, že musím umět něco víc, abych se zabezpečila, až s ním skončím.
Narodila jsem se na jaře roku 1952 v Praze do rodiny, ve které se dávalo jméno Marta. Babička byla Marta, maminka byla Marta. Aby se to odlišilo, začali mi říkat Martino. Potom jsem přišla do sportu, začala hrát za ženy a tam byla další Marta. Aby se to nepletlo ani tam, zůstala mi Martina. Když jsem přišla do práce, starší kolegyně se znovu jmenovala Marta, tak mi i tam říkali Martino. Musím říct, že se mi to jméno líbilo víc. Začala jsem se jako Martina představovat, všichni mě tak oslovovali. Později z toho byl problém. Letěla jsem do zahraničí, na letence jsem měla Martina a v pasu Marta. Ale nějak se to vyřešilo.
Tatínek pracoval pro rybářství. Jeden dědeček byl truhlář. Dodnes si vybavuju, jak truhlárna krásně voněla dřevem a klihem. Dědeček tu práci miloval, vždycky dřevo vzal a pohladil ho. Když mu po roce 1948 truhlárnu vzali, hodně se trápil a brzy umřel. Maminka pocházela z rodiny, která měla malý obchod s koženým zbožím. Vyučila se brašnářkou, díky tomu nemusela být za války totálně nasazená, dědeček ji zaměstnal. I on po válce o obchod přišel. Mám o čtyři roky staršího bratra, který si později vzal za ženu mou kolegyni z basketu.