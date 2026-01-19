Duel veteránů a rekordmanů! Nymburk se na Tenerife postaví favoritovi Ligy mistrů
Bude to do značné míry odměna za to, jak basketbalisté Nymburka zvládli baráž o osmifinále Champions League proti německému Heidelbergu. Nyní už v osmifinálové skupině narazí svěřenci Orena Amiela na těžké váhy ze Španělska a Itálie. Koho prvního český tým vyzve? Možná největšího favorita soutěže z Tenerife.
Už v úterý rozjede Nymburk boje v další fázi Ligy mistrů. V dovolenkovém ráji se postaví celku, který sice ve španělské ACB lize nemá zrovna snovou formu, ale i přesto drží slušnou osmou příčku.
Neuspokojivá fazóna domácích se propsala i do Champions League, kde naposledy dvakrát prohráli. Dokonce padli doma s italským Trapani těsně před propuknutím finančních a personálních problémů klubu ze Sicílie.
Tenerife jako tradiční účastník Ligy mistrů v této soutěži sehrálo doma už 53 zápasů, jednalo se přitom o jejich teprve třetí porážku. V tomto případě je jasně patrné, jak složitý úkol před Nymburkem stojí. Jenže právě Středočeši jsou kromě Trapani a Ludwigsburgu jediný tým, který Tenerife v jejich tvrzi pokořil. Téměř přesně před šesti lety se klub z Polabí radoval na horké palubovce 89:84.
„Tenerife je tradičně od začátku Champions League tým, který patří k těm nejlepším. Má dva tituly, několikrát bylo ve Final Four. Jeho hráči strašně dlouho hrají pospolu a je to jeden z největších favoritů na výhru v celé soutěži. Takže jestli to není nejtěžší. Oni spolu umí hrát poslepu,“ ocenil sílu soupeře nymburský Vojtěch Hruban.
Hra Tenerife stojí zejména na dvou největších hvězdách Ligy mistrů a veteránech. O tvorbu hry se stará dvaačtyřicetiletý Brazilec Marcelinho Huertas, který je druhý v historii soutěže v bodech a první v asistencích. Bývalý hráč Barcelony a Los Angeles Lakers tvoří zároveň velmi silnou dvojici s šestatřicetiletým gruzínským pivotem Giorgim Šermadinim, který byl třikrát nejlepším pivotem Ligy mistrů, jednou nejlepším hráčem španělské ligy a na kontě má i dva tituly v Eurolize. Pikantně v dresech řeckých gigantů Panathinaikosu a Olympiakosu.
„Huertas je přírodní úkaz. To, jak se hýbe po hřišti, jak se o sebe stará, jak vypadá ve 42 letech. Takových hráčů po světě moc neběhá ani teď, ani v minulosti. Nejenom, že dokáže být platný na hřišti, on dokáže být pořád nejlepší, což je neuvěřitelné. Všichni profi sportovci mu mohou jenom závidět,“ velebil zkušeného kanárka Hruban.
Věk ale v tomto ohledu není na překážku a na Tenerife jako by snad měli recept na basketbalovou dlouhověkost. Vždyť další oporou týmu je čtyřicetiletý střelec Aaron Doornekamp. „Jejich předností je, že hrají opravdu chytře. Jejich herní IQ je nekonečné. Je to nejchytřejší tým, jakému jsme kdy čelili. Na nás je, abychom našli jejich slabiny a ty se snažili využít,“ zdůraznil kouč Oren Amiel.
Proti Tenerife s nejlepším střelcem Ligy mistrů
Nejlepším střelcem týmu je nyní španělský reprezentant Jaime Fernández, mezi opory patří i druhý rozehrávač Bruno Fitipaldo, Tim Abromaitis či Litevec Rokas Giedraitis. Koučem týmu je už od roku 2015 s krátkou roční přestávkou Txus Vidorreta, který byl loni zvolen nejlepším trenérem Ligy mistrů.
„Těžko se porovnávají síly jednotlivých soupeřů, ale jisté je, že nás čeká opravdu skvělý protivník, který patří ke špičce Ligy mistrů. Tenerife je úspěšné po mnoho let, má skvělého trenéra a je to tradičně favorit Ligy mistrů. Takže není pochyb o tom, že nás čeká největší výzva v této sezoně,“ má jasno Amiel.
I Nymburk má ale svou sílu. Tradičně jádro tvoří čeští reprezentanti a zajímaví cizinci. Byť i sám boss českého mistra Ladislav Sokolovský před časem přiznal, že se třeba nevydařilo vytipovat tak dobré Američany jako minulou sezonu, tak vyčnívá Sir' Jabari Rice, který je s průměrem 22,7 bodu na zápas nejlepším střelcem celé Ligy mistrů. Navíc jako první hráč v historii soutěže Rice nasázel ve všech šesti zápasech základní skupiny přes 20 bodů.
A že se potkávají těžké váhy Ligy mistrů, dokresluje i statistika nejvyššího počtu startů. V úterý se na palubovce sejde šest ze sedmi hráčů, kteří v BCL dosáhli na sto a více startů. Na straně Tenerife jsou to Tim Abromaitis (120), Bruno Fitipaldo (108), Aaron Doornekamp (105) a Giorgi Šermadini (104), za Nymburk pak Vojtěch Hruban (109) a Martin Kříž (102). Dokonce osm z deseti hráčů s nejvíce starty je právě z Nymburka a Tenerife.
Zároveň se potkají tři nejlepší střelci v historii soutěže. Šermadini má na kontě 1339 bodů, Marcelinho Huertas 1243 bodů a Hruban 1238 bodů. Pokud by tak Huertase o šest bodů přestřílel, dostal by se před něj na druhé místo.
Zápas už se nebude týkat pivota KeyShawna Feazella, který po třech měsících v Nymburce odešel do řeckého AEK Atény.