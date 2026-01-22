USK porazil lídra euroligové skupiny! Sestra slavného brankáře Turkyním nepomohla
Cesta za obhajobou prvenství v Eurolize je trnitá. Basketbalistky USK Praha se ve 4. kole nadstavbové části představily v Istanbulu proti tamnímu Galatasarayi. Turecký celek do zápasu vstupoval jako lídr skupiny E, ale tvrdě narazil. Pražanky totiž zejména díky povedené první půli získaly cennou výhru 71:64 v honbě za postupem a potvrdily, že v této sezoně na istanbulský klub umí.
Galatasaray v právě porobíhajícím ročníku Euroligy? Na osm výher připadají dvě porážky. Po čtvrtečním dýchánku v Istanbulu platí, že obě prohry tureckému klubu uštědřil ZVVZ USK Praha. Nejprve v Praze na Královce 10. prosince, ale odplata se v Sinan Erdem Dome nepovedla ani trochu.
Už v poločase svěřenkyně Martina Bašty vedly o sedmnáct (48:31) a ukázalo se to jako klíčový náskok. Byť domácí hráčky šly po pauze na palubovku s rudým hledím, USK ustál očekávaný agresivní nápor na začátku třetí periody. Paradoxně přišly problémy až v poslední čtvrtině. Galatasaray ji vyhrál 19:8, ale stahování manka se uskutečnilo příliš pozdě.
Hosté byli lepší takřka ve všech ukazatelích. Delegace z Prahy střílela třeba za první poločas s úspěšností 63 procent, kdežto domácí se krčili na necelých čtyřiceti. I když se vše po přestávce více srovnalo, USK dokázal až do konce hospodařit s jasným vedením.
Pikantní duel to musel být pro slovinskou rutinérku Teju Oblakovou. Sestra fotbalového brankáře Atlétika Madrid Jana Oblaka působila v USK přes sedm let a teprve v září odešla z Prahy právě do Galatasaraye. Ani její znalost USK a přehled ve hře však nepomohly
Pražankám se naopak koncem roku z WNBA a po dovolené vrátila americká celebrita Brionna Jonesová. Pro hvězdnou pivotku to bylo čtvrté utkání poté, co od května bojovala za Atlantu Dream za mořem a na podzim si udělala také čas sama pro sebe. Nebyl to sice její zápas, dala jen osm bodů, ale zastoupily ji spoluhráčky. Nejlepší střelkyní USK se staly shodně se 16 body Pauline Astiérová a Janelle Salaunová.
Výsledek v Turecku je pro USK o to sladší, že Galatasaray dosud v Eurolize 2025/26 nenašel jiného přemožitele, naopak Pražanky po nepříliš podařené základní skupině bojují vůbec o možnost jít do další fáze Euroligy. Momentálně jsou tak obhájkyně titulu na šesti výhrách a čtyřech prohrách.
Do konce nadstavbové části ale Baštovu družinu čekají souboje doma s italským Schiem 28. ledna a nakonec duel ve Francii s posledním celkem grupy Flammes Carolo. Vyhlídky USK na postup jsou tak poměrně růžové.
Evropská liga basketbalistek - 4. kolo nadstavby:
Skupina E:
Galatasaray Istanbul - ZVVZ USK Praha 64:71 (11:23, 31:48, 45:63)
Nejvíce bodů: Johannesová 18, Kuierová 14, Juhászová 8 - Astierová, Salaünová po 16, Ayayiová 10. Fauly: 18:18. Trestné hody: 18/13 - 16/11. Trojky: 7:6. Doskoky: 35:42.