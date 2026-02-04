Basketbalistky USK čeká předkolo Final Six. Po obratu v Carolu skončily ve skupině třetí
Basketbalistky ZVVZ USK Praha zvítězily v závěrečném utkání nadstavbové části Evropské ligy na palubovce týmu Flammes Carolo 88:70 a obsadily s 20 body ve skupině E třetí místo. V předkole o postup do čtvrtfinále Final Six se utkají se Zaragozou, čtvrtým týmem ze skupiny F. Sérii začnou 18. února doma.
Nejlepší střelkyní úřadujících šampionek byla dnes s 21 body kapitánka Valériane Ayayiová. O bod méně zaznamenala její francouzská spoluhráčka Janelle Salaünová, 18 bodů přidala kanadská reprezentantka Bridget Carletonová. Domácím nepomohlo ani 15 bodů Tiffany Clarkeové.
Pražanky vyhrály v Evropské lize i čtvrté letošní utkání. Proti Carolu, které již nemělo šanci postoupit, navázaly na lednové domácí vítězství 98:55. Poradily si i s absencí americké pivotky Brionny Jonesové, která dál laboruje se zraněním v dolní části těla.
České mistryně nezahájily duel nejlépe a brzy prohrávaly 7:15. Trenér Martin Bašta reagoval oddechovým časem a hráčkám USK se podařilo vývoj otočit. V dalších šesti minutách povolily soupeřkám jen čtyři body a úvodní část vyhrály 24:19.
Pražankám vyšel závěr utkání
Ve druhé čtvrtině se domácí vrátily do hry. Srovnaly na 24:24, a přestože Pražanky utekly po trefách Emese Hofové, Pauline Astierové a Ayayiové do šestibodového vedení, Carolo i tuto ztrátu smazalo. Po trefě Elizabeth Dixonové se francouzský celek dokonce ujal vedení 34:32. Závěr čtvrtiny ale patřil hráčkám USK, které po šňůře devíti bodů šly do přestávky s vedením 41:34.
Po návratu z kabin odskočily Pražanky do devítibodového vedení, ani tentokrát se jim ale nedařilo získat dvojciferný náskok. Domácí postupně manko snižovaly a opět dvakrát dorovnaly na 55:55 či 58:58. Závěr Pražankám ale opět vyšel a po šesti bodech v řadě šly do závěrečné části s vedením 64:58.
Až v poslední desetiminutovce zlomily obhájkyně titulu zápas ve svůj prospěch. Po trefách Calletonové, Salaünové, Ayayiové či Astierové utekly až do dvacetibodového vedení (82:62) a nedovolily v závěru drama. Nakonec vyhrály o 18 bodů a zaznamenaly osmé vítězství v tomto ročníku soutěže.
Evropská liga basketbalistek - 6. kolo nadstavby, skupina E:
Flammes Carolo - ZVVZ USK Praha 70:88 (19:24, 34:41, 58:64)
Nejvíce bodů: Clarkeová 15, Franchelinová 13, Struncová 12 - Ayayiová 21, Salaünová 20, Carletonová 18. Fauly: 22:14. Trestné hody: 18/15 - 20/15. Trojky: 7:7. Doskoky: 28:36.