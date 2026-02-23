Kyzlink před Slovinci: V Koperu bude plná hala. Poradíme si i bez Satyho a Sehnala
Ve 32 letech už patří ke zkušeným bardům národního basketbalového týmu. Tomáš Kyzlink naposledy působil v čínském Pekingu, kde strávil začátek kalendářního roku. Teď je připraven porvat se o to, aby český vstup do kvalifikace MS byl nadále povedený. Bude to však v dvojutkání se Slovinskem složité. České reprezentaci chybí například kromě Tomáše Satoranského i druhý hlavní rozehrávač Ondřej Sehnal. „Musíme se tam protočit ve větším počtu, protože Ondra Sehnal byl hlavním dirigentem hry, když nebyl Saty. Musíme dát hře nějakou strukturu a organizaci. Věřím, že si poradíme,“ říká Kyzlink. První zápas Češi odehrají v Koperu 27. února. Odveta v Jihlavě je na programu první březnový den.
Po nějaké době v Číně jste zase zpátky v Česku. Jaké to je vidět známé tváře?
„Skvělé. Užívám si to, vždycky se těším na kolektiv. Člověk nikdy neví, kdy je to naposledy, takže je potřeba k tomu přistoupit maximálně zodpovědně.“
Jaká byla vaše poslední anabáze v Pekingu?
„V Číně se změnila pravidla. Místo 48 minut se hraje 40. V týmu jsme měli čtyři zahraniční hráče, z toho dva hráli 25 minut na zápas. Se třetím jsem si dělil 10 minut, protože je pravidlo, že v Číně mohou hrát dva cizinci každou čtvrtinu, ale ve čtvrté čtvrtině může hrát jen jeden. Za měsíc jsem se ani tolik nezpotil. Byla to role, na kterou jsem v poslední době nebyl zvyklý.“
Budete se tedy ještě do Číny vracet?
„Člověk nikdy neví. Kdybych se vracel, mohu jen do tohoto týmu. Během ročníku tam nejde pendlovat. Mám takový dojem, že mě znovu nepovolají. Potřebují na můj post bod na minutu, což jsem nebyl schopen doručit. Asi budou hledat alternativu.“
Nebudou trochu regule upravovat? Minimálně pravidlo s jedním cizincem ve čtvrté čtvrtině je zvláštní.
„Tuhle sezonu podle mě naopak dojdou k závěru, že jim budou na jeden tým stačit jen tři cizinci. Za současných pravidel totiž čtyři cizinci nedávají smysl. Je to dobrý model pro domácí ligu, že zodpovědnost je na Číňanech. Nechcete se dívat na to, jak si to dávají v posledních minutách dva Američani jedna na jedna.“
Je možné, že sezona pro mě skončí
Co bude dál?
„Jsem známý tím, že mi nedělá problém čekat do poslední chvíle a pak se rozhodnout. Uvidíme po nároďáku. Je taky možné, že tímto oknem s reprezentací sezona pro mě skončí.“
Nejste tedy v situaci, že byste chtěl být blíže domovu?
„Ani ne, protože angažmá v Číně by bylo zase tak na měsíc. V Evropě je asi varianta jedině Itálie nebo Řecko, aby to bylo kompatibilní s rodinným životem.“
A co USK Praha? Ti vás lanařili už v minulosti, ne?
„Myslím si, že to v této sezoně neklapne i vzhledem k tomu, v jaké situaci se USK zrovna nachází. Ani nemám pocit, že zrovna na mé pozici je zásadně tlačí bota. Ondra Švec má zásadní roli a mají i dobré Američany.“
Copak USK, ale byl v osudí Nymburk?
„Spíš v minulých letech, letos úplně ne. Já už někdy dřív říkal, že kdybych se někdy vrátil do Česka, tak už asi jedině USK.“
Jenže Pražané hrají dole v tabulce. Je to pro hráče vašeho ražení tolik lukrativní?
„Je to pravda, ale spíš co se týče této sezony. Když jsem na USK byl, tak jsme hráli top čtyři. Teď je tým extrémně mladý, tak výsledky tolik nejsou.“
Nebude moc času objevovat
Jak se těšíte do Slovinska?
„Moc, ale je škoda, že nehrajeme v Lublani. Koper je spíš trochu na periferii. Asi jsem tam nikdy nebyl. Když jsem působil ve Slovinsku, tak Koper nehrál první ligu. Nebude ale moc času objevovat. V podstatě přijedeme autobusem, odtrénujeme, odehrajeme zápas a pak hned odjíždíme. Těším se ale na jejich domácí publikum. Hala má být vyprodaná. Snad si to užijeme.“
V Lublani vás naťukávali už jako náctiletý talent, pak jste hrál v Domžale. Najdeme u vás ještě nějakou spojitost se Slovinskem?
„Kromě toho ne, ale speciálně na Domžale vzpomínám velmi pozitivně. Hráli jsme Champions League, hráli jsme proti Nymburku, což mi taky pomohlo do reprezentace potom.“
Kvalifikaci jste skvěle rozjeli. A co teď? Kromě Tomáše Satoranského tedy chybí Ondřej Sehnal, ale taky třeba James Karnik a nadále Jan Veselý.
„Kvalifikace je obecně hodně nepředvídatelná. Taky nevíme, jakou finální sestavu budou mít Slovinci, jestli se pak třeba k nám v Jihlavě někdo připojí. Musíme do toho zase jít s cílem zvítězit. Nelze už v autobuse být v hlavách mínus dvacet.“
Co rozehrávka bez Satoranského a Sehnala?
„Musíme se protočit ve větším počtu, protože Ondra Sehnal byl hlavním dirigentem hry, když nebyl Saty. Musíme dát hře nějakou strukturu a organizaci. V minulosti jsme se ale v podobné situaci už několikrát ocitli, tak věřím, že si poradíme.“
Dva zápasy nejsou ještě takové měřítko, ale Česko je nejofenzivnější tým kvalifikace a má nejlepší střelbu za tři body. Co vy na to?
„Jak říkáte, jsou to jen dva zápasy. Měli jsme Satyho, který vytvořil rekord v asistencích. Jeho přítomnost hodně pomáhala. James Karnik přijel ve velké formě. Nelze vycházet z toho, že to má být dlouhodobý trend. Musíme k tomu přistupovat pokorně.“