Do Slovinska bez dispečera hry? Bartoň: Nejtěžší zápas, ale... Soupeř má tahouny
Reprezentační okno na přelomu února a března může české basketbalisty notně přiblížit o krok blíže vysněné účasti na MS 2027 v Kataru. Nejprve číhá v Koperu domácí Slovinsku, o dva dny později dojde na odvetu se stejným soupeřem v Jihlavě. Češi mají po úvodních výhrách nad Švédskem a Estonskem dobře našlápnuto, ale teď to bude minimálně v prvním klání bez Tomáše Satoranského. „Jediná dobrá zpráva je, že máme čas se na to trochu připravit. Musíme zjistit, jestli jsme schopni hrát jinak. Myslím si, že nás čeká ve Slovinsku nejtěžší zápas,“ prohlásil kouč reprezentace Luboš Bartoň.
Češi si po zpackaném EuroBasketu s novým realizačním týmem zase zlepšili reputaci. Doma na Královce přehráli Švédy, následně dokonce v Estonsku přehráli tamní celek a oplatili mu prohru z evropského šampionátu. Češi dokonce platí za nejofenzivnější tým evropské části kvalifikace s nejlepší střelbou za tři body. Jenže teď to může být jiný příběh.
„I když se snažíme duplikovat první okno, tak je to náročnější v tom, že hrajeme během 48 hodin se stejným soupeřem. Je jasné, že v prvním zápase Satyho mít nebudeme. Navíc nebudeme mít ani Ondru Sehnala. Jediná dobrá zpráva je, že máme čas se na to trochu připravit. Musíme zjistit, jestli jsme schopni hrát jinak. Myslím si, že nás čeká ve Slovinsku nejtěžší zápas,“ řekl Luboš Bartoň.
Kromě Satoranského je mimo i druhý hlavní dispečer hry Ondřej Sehnal z Nymburka. Oni mají na bedrech útočné akce a rozdělování míčů. Je jasné, že Bartoň bude muset v tomto ohledu improvizovat.
„Co se týče držení míče, musíme to rozprostřít na více hráčů. Z toho týmu, co teď máme, nejvíc hrají s míčem v klubech Sýkora v Písku a Samoura ve Francii. Neříkám, že jsou to čistí point guardi. Myslím si, že Richard Bálint může taky udělat fajn práci, částečně i Fanda Rylich. Musíme to správně rozluštit,“ líčí hlavní úkoly krátké přípravy Bartoň.
Slovinci bez velkých jmen, ale mají zajímavý mix
Slovince vede někdejší kouč Nymburka Aleksander Sekulič. K dispozici má například zkušeného Klemena Prepeliče z Dubaje, dalšími tahouny by měli být Gregor Hrovat (Dijon), Alen Omič (Merkezefendi) nebo Žiga Samar (Gran Canaria). V nominaci nechybí ani jeden z největších evropských talentů, teprve sedmnáctiletý křídelník španělské Baskonie Stefan Joksimovič.
„Pro normálního fanouška nemají Slovinci velká jména. Nejsou to euroligové kapacity, ale mají zajímavý mix. Třeba Hrovat hraje ve Francii a má skvělá čísla. Další hrají v polské, německé lize. Mají tam řadu náctiletých borců. Oni jsou basketbalový národ, nebude to žádná sranda,“ varuje Bartoň.
Ve městě Koper by měla být tamní hala vyprodaná, ale bouřlivá kulisa se následně chystá i 1. března v Jihlavě, kde dojde na odvetu.
„Slovinci budou pod tlakem, protože už doma jednou padli s Estonci. Ukázali naopak velké odhodlání ve Švédsku, když vyhráli,“ ohlíží se český kouč a nechal ještě naději českým fanouškům, že by se Satoranský mohl objevit alespoň v Jihlavě.
„Saty byl týden mimo. Nastoupil ve španělském poháru z nuly. Odehrál tam dva zápasy ve velkém tlaku. Čeká je další zápas ve středu v Boloni. Je tady určitá šance, že bude k dispozici v Jihlavě, ale musíme se chystat na variantu, že nebude ani tam.“
První duel se v Koperu odehraje 27. února, odveta v Jihlavě 1. března.