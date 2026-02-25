Nováček v repre Týml: Vždy jsem věřil, že jsem dobrej. V Písku přišla důvěra trenéra
Na velkou kariéru to v podání Kevina Týmla (24) dlouho nevypadalo. Vždyť se nemohl napevno prosadit ani v Ostravě. Vše změnil přesun na opačný konec republiky. Mezi sršni v Písku našel důvěru české party a kouče Jana Čecha. Odměnou je premiérová pozvánka do reprezentace před dvěma duely kvalifikace MS proti Slovinsku. „Věřím v osud. Vždycky jsem miloval basketbal. Budu se snažit, abych v národním týmu zůstal delší dobu,“ říká odhodlaně písecký křídelník.
Jste poprvé na reprezentačním srazu. Jak vám to zní?'
„Neuvěřitelně. Před sezonou bych si tohle vůbec neřekl. Chtěl bych, aby mi tohle všechno přineslo co nejvíc zkušeností. Jsou tady hráči, kteří mi rozhodně můžou něco předat.“
Připravili vás zkušenější kolegové z Písku Martin Svoboda a Vojtěch Sýkora na to, co vás čeká?
„Ani moc ne. Jen jsem se ptal, jaké oblečení tady musíme mít, tak povinně jenom Nike.“
Vyhoupl jste se do reprezentace z Písku. Není to tak dávno, co jste pendloval mezi nejvyšší soutěží a první ligou. Co se změnilo?
„Asi přišla důvěra trenéra Jana Čecha. Zní to blbě, ale tím, že v Písku byla nějaká zranění, tak mi to pomohlo, protože jsem to musel brát víc na sebe.“
Jste kluk z Havířova, který si docela dlouho hledal cestu alespoň do nejvyšší soutěže. Myslel jste si, že někdy přijde tenhle moment?
„Nemyslel jsem si to, ale doufal jsem, že to jednou přijde. S větší důvěrou přichází i sebevědomí. Najednou jsem stál proti skvělým cizincům, které v české lize máme, a já se nebál proti nim hrát.“
Jak moc se liší život v Havířově, potažmo v Ostravě a v Písku?
„Tak ovzduším, ale řekl bych, že Ostrava je taková výbušnější. Písek je klidnější, menší, všichni nás tam znají a zdraví nás. Líbí se mi tam víc než v Ostravě. Stýská se mi po rodině, po babičce, ale jinak asi ne.“
Jak moc trnitá cesta to byla z lavičky v Ostravě až na sraz reprezentace?
„Byla to dlouhá cesta. Přišel jsem do Písku a hned druhý zápas jsem se tenkrát zranil. Řešilo se, jestli si mě nechají, nebo mě vrátí do Ostravy. Asi mi tehdy ty dva zápasy stačily na to, abych v Písku přesvědčil, že si mě mají nechat. Potom jsem si poranil koleno v minulém play off, kdy jsem musel podstoupit operaci. Už to bylo náročné na hlavu. I tato sezona začala tak, že jsem nebyl v dobrém mentálním ani fyzickém rozpoložení. Proto jsem se byl rozehrát v první lize. Vždycky jsem ale věřil, že jsem dobrej a čekal jsem jenom na příležitost, která v Písku přišla.“
Je to teď takové vykoupení?
„Já věřím v osud, takže si myslím, že to tak mělo být.“
Rozehrávače dělat nechci
Vypíchl byste nějaké momenty, které vás udržely u basketbalu, i když to třeba někdy nevypadalo na profesionální kariéru?
„Vždycky jsem miloval basketbal. Bavilo mě střílet, najíždět, soutěžit jeden na jednoho. Zůstává mně to doteď.“
Luboš Bartoň říkal, že si vás chce otestovat v konfrontaci s dalšími hráči. Je to pro vás motivace?
„Velká motivace. Tohle všechno je pro mě velký krok do budoucna. Budu se snažit, abych v národním týmu zůstal delší dobu.“
Jste křídlo, ale při absencích Satoranského a Sehnala takový dotaz na odlehčení, co vy a rozehrávka?
„Bohužel jsem si to už taky v Písku vyzkoušel, když jsme měli nějaká zranění. Byly tam nějaké hloupé ztráty, ale celkově jsem to snad zvládl dobře, ale nechci dělat rozehrávače!“ (smích)
Jaké máte dojmy z prvního tréninku?
„Zatím super. Nemůžu si na nic stěžovat, jen mě trochu bolí prst, ale to bude dobré.“
Co čekáte od dvojzápasu se Slovinskem?
„Náročný basketbal, protože tady máme docela mladý tým posílen o kluky z Nymburka. Bude to hlavně ve Slovinsku těžké, ale myslím si, že tam můžeme překvapit. Co se týče odvety, hlásí se dopředu, že v Jihlavě bude vyprodáno, takže se těším moc.“
Jedna věc je být v národním týmu, ta druhá je dostat se vůbec na palubovku v zápase. Jakou šanci si dáváte?
„Nedokážu to říct. Mám tento týden na to, abych ukázal, že do té dvanáctky patřím.“