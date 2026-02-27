Bálint vyhrál německý pohár: Šli jsme proti hejtrům! Skromnější oslavy, všude bylo zavřeno
PŘÍMO Z KOPERU | Na reprezentační sraz před dvojzápasem kvalifikace MS 2027 se Slovinskem dorazil basketbalista Richard Bálint jako novopečený vítěz Německého poháru. Jeho Bamberg pod vedením slovenského kouče Antona Gavela zaskočil v posledních dvou zápasech dva nejslavnější kluby našich severozápadních sousedů. Poradil si s Bayernem Mnichov i Albou Berlín. Titul v poháru tak slaví celek, který dle predikcí německých odborníků měl být spíše aspirantem na sestup z bundesligy. „Na začátku ligy nám dali v Německu nálepku, že budeme šestnáctí v lize z osmnácti. Šli jsme proti všem hejtrům a dokázali jsme něco velkého,“ libuje si Bálint před duelem ve Slovinsku.
Chtělo se vám vůbec z Německa na sraz reprezentace?
„Určitě jo. Pořád je reprezentace něco cenného. Vždycky budu rád reprezentovat, neváhal jsem.“
Byly nějaké oslavy s mančaftem po finále?
„Popravdě jsme si to moc neužili. Oslavy na hřišti byly super, ale potom už to nebylo tak velké, protože byla neděle a to je tady všude zavřeno. Museli jsme se uskromnit jen v jednom baru v Bambergu. Mohlo to být větší, ale nestěžuju si.“
V semifinále jste porazili euroligový Bayern Mnichov, ve finále Albu Berlín. Jak velká senzace to je?
„Je to celkově neuvěřitelné, co se stalo. Myslím, že nám pomohla výhra nad Bayernem v semifinále. Tím jsme měli tak nějak napůl finále vyhrané. Sice byla na naší straně velká únava, ale zároveň taky euforie a sebedůvěra. Na začátku ligy nám dali v Německu nálepku, že budeme šestnáctí v lize z osmnácti. Šli jsme proti všem hejtrům a dokázali jsme něco velkého.“
Jako tým jste o tom mluvili, vnímali jste před sezonou, že se vám všeobecně nevěří?
„Už na začátku sezony jsme si říkali, že až uvidí, co umíme, tak budou koukat. Teď jsme to ukázali.“
V lize jste sedmí, při těsné prohře s Albou jste nasázel devatenáct bodů. Jste už plně etablován a věříte si, že tohle dokážete opakovat?
„Jo, sebevědomí jsem měl už na začátku. Jasně, chvíli se člověk rozkoukával. Je to ale o týmu a trenéru Gavelovi, který mi věří a vyžaduje po mně střelbu. Máme skvělý tým. Jednou to vyjde mně, pak zase někomu jinému.“
Bouřliví diváci člověka nabudí
Jaké jsou tedy aktuální cíle Bambergu směrem k play off?
„Teď po výhře v poháru se od nás asi čeká něco většího. Cíle jsou stejné jako před sezonou. Dostat se do play off a ukázat tam svou sílu.“
Jak to máte v Bambergu s pozicí rozehrávače? Teď v reprezentaci je dispečer hry nedostatkovým zbožím.
„Moc se k tomu v Německu nedostanu. Máme v Bambergu dva slušné rozehrávače, ale u nás je to o hře guardů, takže samozřejmě někdy i já vyvezu míč, ale nejsem hlavní ballhandler. V reprezentaci se budu snažit a případně zaskočím i tady.“
Kvalifikaci jste začali výborně. Jak se těšíte na Slovince?
„Hodně se těšíme, i když jsme v trochu okleštěné sestavě. My ale na tohle nesmíme hledět, každý hráč je v uvozovkách nahraditelný. Chceme vyhrát co nejvíc zápasů a postoupit do další fáze. Na hřišti odevzdáme maximum v těch dvou zápasech proti Slovinsku a věřím, že aspoň jednou vyhrajeme.“
Máte za sebou trénink v hale Bonifika v Koperu. Jak se vám líbí?
„Je to trochu menší než v Lublani. To je za mě škoda. Tím, že je to tu menší, tak čekám, že to bude celkově intenzivnější. Očekávám hlavně dobrou atmosféru.“
Na bouřlivé diváky jste už ale z Německa zvyklý, že?
„V Německu jsou plné haly. Něco jako hala v Koperu je takové německé minimum. Třeba v Bambergu každý zápas aspoň čtyři tisíce diváků. Člověka to nabudí.“
V pondělí v Poděbradech na srazu reprezentace jste ještě chyběl, prý kvůli školním povinnostem. Můžete přiblížit, co studujete?
„Studuju Vysokou školu ekonomie a managementu v Praze dálkově druhým rokem. Je to obor kryptoměny. Naštěstí to jde skloubit s basketem, abych se v Bambergu nenudil. Chci něco mít v záloze po konci kariéry a je to obor, který mi dává smysl.“