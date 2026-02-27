Zkáza bez Satyho. Čeští basketbalisté krutě narazili ve Slovinsku, co se stalo po pauze?
PŘÍMO ZE SLOVINSKA | Hala Bonifika v Koperu se zahalila do zelené a světle modré. Jediný hlouček s českými vlajkami se vyjímal za střídačkou pod vedením Luboše Bartoně. Jinak vládli v kvalifikačním duelu o MS 2027 Slovinci. Bohužel to v konečném účtu platilo i na palubovce. Borci zpod Triglavu se rozjížděli mírně, ale byť všichni fanoušci tušili, že absence Tomáše Satoranského a Ondřeje Sehnala bude znát, realita bolela krapet víc. Konečný stav 99:59 v neprospěch Čechů odpovídá bezradnosti zejména ve druhé půli. Listopadové vzepětí proti Švédsku a Estonsku dostalo pořádnou facku.
Jedno se musí nechat, když chybí dva hlavní rozehrávači reprezentace, bylo by to těžké takřka pro každý celek. Bez Satoranského a Sehnala měl český národní tým jasný hendikep, co se týče kreativity a neotřelých řešení, když v útoku teklo do bot. O míč nejvíc pečovali Patrick Samoura, Vojtěch Sýkora či Richard Bálint. Naráželi však na tvrdou slovinskou obranu. Vyšší level chyběl. Ten, při kterém se divákům na Královce proti Švédsku v listopadovém kvalifikačním okně tajil dech, když Satoranský strhnl zbytek týmu.
„Nemyslím si, že tohle byl ten hlavní problém, jelikož jsme to prohráli hlavně na doskoku při druhých šancích soupeře. Pak navíc začali dávat trojky. Samozřejmě leadership Satyho vždy pomůže,“ řekl po zápase křídelník a nejlepší střelec Čechů s 18 body Tomáš Kyzlink, byť zrovna na útočném doskoku to nevypadalo na zásadní potíž. Češi tam totiž byli lepší v poměru 18:12.
Lvi však stříleli nevalně za dva body a nakonec byli o dost horší i při střelbě z dálky. Po změně stran přišel v tomto ohledu slovinský koncert zpoza trojkového oblouku, který nadobro zlomil odpor Bartoňovy družiny. Čtrnáct přesných trojek z 22 pokusů jest důkazem.
„Když dáte soupeři tolik druhých šancí, on si začne věřit. Pak i hráč, který není považován za střelce jako Samar, nám začal sypat trojky. To by se za vyrovnaného stavu nemohlo stát,“ litoval Kyzlink a vypíchl hlavně nejlepšího střelce zápasu Žigu Sama s 19 body.
Prohra o čtyřicet je důležitá i s ohledem na vzájemnou bilanci v konečném účtování skupiny. Proti Slovinsku je tedy situace těžko řešitelná už nyní. „Budeme muset ukrajovat bod po bodu. Do toho zápasu v Jihlavě nemůžeme jít s mentalitou, že chceme nejen vyhrát, ale vyhrát třeba aspoň o dvacet bodů,“ dodal Kyzlink.
Kromě rozehrávačů ale Češi řeší problém i pod košem. Z důvodu zranění na poslední chvíli neodcestoval do Slovinska pivot Martin Kříž, kvůli mongolskému angažmá chyběl i James Karnik a absence Jana Veselého je už kolorit. Navíc se v prvním poločase zranil písecký Martin Svoboda.
„Jeho zdravotní stav ještě neznáme. Rozhodně to nebylo na to, aby pokračoval. I s vidinou, aby teoreticky mohl hrát v druhém zápase,“ řekl Luboš Bartoň.
Luboš Kovář nebo David Böhm tak dostali více prostoru, než by se ještě někdy začátkem týdne mohlo jevit. Nikdo ale nemůže čekat od hráčů na okraji sestavy, že spasí duel na horké půdě soupeře.
Prvních dvacet minut je něco, na čem může česká parta stavět. Nebyl to basketbal na nejvyšší úrovni, ale drželi se Slovinci krok. Po přestávce se domácí celkově probrali k lepšímu výkonu, zatímco Češi nedokázali vystoupit ze stínu. Na začátku druhé půle si Samar a spol. připsali šňůru 8:0 a zápas se zlomil, protože Češi se už nedokázali dostat pod dvouciferné manko. Naopak rozdíl ve skóre narostl do gigantických rozměrů. Laciná ztráta v koncovce utkání, kdy si Vojtěch Hruban neporozuměl s Vojtěchem Sýkorou při rozehrávce z klidu, byla jen dokreslením určité letargie.
Zásadní otázka tedy zní, jestli v neděli v Jihlavě bude k mání Satoranský, o jehož výpomoci se už několik dnů mluví. „Co se týče Satyho, tak doufám, že pomůže a zmobilizujeme se. Zápas se hrál čtyřicet minut, ale byly to dva totálně rozdílné poločasy. Není důvod tady lézt po zemi, i když je to těžká porážka. I to je součást sportu,“ dodal kouč českého týmu.
Slovinsko - Česko 99:59 (20:16, 44:36, 75:50)
Nejvíce bodů Slovinska: Samar 19, Hrovat 17, Joksimovič 15.
Sestava a body Česka: Bálint 10, Peterka 7, Sýkora 2, Hruban, Martin Svoboda - Kyzlink 18, Böhm 7, Hanzlík 3, Kovář 2, Zídek 6, Samoura 4, Rylich.
Fauly: 22:22.
Trestné hody: 24/21 - 20/11.
Trojky: 16:8.
Doskoky: 42:40.
Skupina H
|1.
|Slovinsko
|3
|2
|1
|286:236
|5
|2.
|Estonsko
|3
|2
|1
|274:267
|5
|3.
|Česko
|3
|2
|1
|253:271
|5
|4.
|Švédsko
|3
|0
|3
|240:279
|3