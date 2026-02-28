Satoranský pro nedělní odvetu doplní reprezentaci. Jsme moc vděční za přístup, říká Welsch
Lídr basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský z Barcelony doplní český tým v kvalifikaci mistrovství světa a nastoupí v nedělním utkání proti Slovinsku v Jihlavě. Česká basketbalová federace to uvedla v tiskové zprávě.
V pátek v Koperu proti stejnému soupeři čtyřiatřicetiletý rozehrávač chyběl a svěřenci Luboše Bartoně utrpěli vysokou porážku 59:99. Na podzim Satoranský odehrál v úvodu kvalifikace vítězné zápasy v Praze se Švédskem (97:80) a v Tallinnu Estonsku (97:92).
„Domluva byla od začátku jasně postavená, že vzhledem k jeho zatížení a dalším okolnostem se bavíme pouze o domácím utkání v Jihlavě. Tomášovi jsme já i celý tým moc vděční za jeho přístup a touhu reprezentovat i v další extrémně náročné sezoně,“ řekl generální manažer národního týmu Jiří Welsch. „K definitivnímu potvrzení došlo ve čtvrtek po euroligovém zápase v Boloni. Tomáš v pátek večer nasedl do letadla a přiletěl do Česka. K týmu se připojí dnes obědem v Jihlavě, aby mohl absolvovat už předzápasový trénink.“
Satoranský nedávno laboroval s potížemi se zády, kvůli kterým nedohrál 6. února ligový duel s Baskonií. Následně vynechal dva zápasy ve španělské lize a jedno utkání v Evropské lize. Do hry se vrátil minulý v pátek ve čtvrtfinále Španělského poháru proti Murcii. Ve středu hrál Evropskou ligu v Boloni.
Při úspěšném startu do kvalifikace proti Švédsku byl nejlepším střelcem týmu s 16 body. V Estonsku opět kraloval s 18 body a navíc 16 asistencemi překonal kvalifikační rekord, který vytvořil předtím Praze Švéd Ludde Hakanson (15).
Welsch se setkal se Satoranským ve čtvrtek 12. února v Barceloně. „V tu chvíli byl mimo hru, netrénoval a podstupoval intenzivní léčbu. Věděli jsme, že pokud přijede, bude to rozhodnutí na poslední chvíli podle aktuálního zdravotního stavu,“ uvedl Welsch.
Satoranského spoluhráč z Barcelony pivot Jan Veselý v nominaci chybí, za národní tým nastoupil naposledy na EuroBasketu v roce 2022 v Praze a Berlín.