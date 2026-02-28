Satoranský už na oběd v Jihlavě. Češi vyhlížejí odvetu proti Slovinsku za páteční debakl
Po debaklu ve Slovinsku se řada fanoušků ptala o to víc. Přijede do Jihlavy na nedělní zápas Tomáš Satoranský? Dobrá zpráva je, že se jej vyprodaná Horácká multifunkční aréna dočká. Otázkou je, jestli domácí prostředí a přítomnost lídra znamená rozdíl 40 bodů, kterými v Koperu Češi v pátek padli.
Český rozehrávač Barcelony, který byl jednoznačným tahounem Česka v minulém kvalifikačním okně a stanovil nový rekord asistencí v jednom kvalifikačním utkání, se i přes nabitý program připojí k týmu pro nedělní odvetu se Slovinskem.
„Komunikace, ať už s Tomášem nebo Barcelonou, je kontinuální. Nechceme ho já ani Luboš v průběhu sezony úplně zatěžovat, ale jak se blížilo okno, nabírala komunikace na obrátkách. Detailně jsme se k tomu bodu dostali při mé návštěvě ve čtvrtek 12. února v Barceloně,“ popisuje začátky konkrétních vyjednávání manažer národního týmu Jiří Welsch.
Celou situaci značně komplikovalo zranění, které Satoranského na několik zápasů vyřadilo z barcelonské sestavy a reálně ohrožovalo možnost únorového startu v reprezentačním dresu.
„Bavil jsem se tam s Tomášem i Honzou (Jan Veselý). Tomášův pohled na věc byl, že chtěl přijet, ale v tu chvíli byl mimo hru, netrénoval a podstupoval intenzivní léčebnou kůru. Jeho odpověď tak byla s velkými otazníky. Věděli jsme, že pokud přijede, bude to rozhodnutí na poslední chvíli podle aktuálního zdravotního stavu,“ vrátil se Welsch z Barcelony spíše s negativní zpětnou vazbou.
„Dalším důležitým bodem tak bylo zveřejnění nominace ve středu 18. února. Kontaktoval mě sportovní ředitel Barcelony Mario Fernández a řešili jsme situaci obou kluků. Tomáš už byl v lepší situaci, byl zpět v tréninkovém procesu a vysílal pozitivní signály, že pokud bude zdravý, rád by přijel,“ začala se situace otáčet k lepšímu.
Reprezentační tým ale stále neměl vyhráno: „Vyměňovali jsme si zprávy, drželi palce, aby Copa del Rey dopadla úspěšně výsledkově i aby ji Tomáš zvládl fyzicky. To první se bohužel moc nepovedlo, ale Tomáš zátěž vydržel. Už od minulého týdne jsme vyřizovali jeho letenku, aby měl místo v letadle jisté.“
Před Satoranským ale ještě bylo jedno důležité utkání, kde musel na hřišti nechat vše. Ani to ale nestačilo, aby se Barcelona po velkém návratu radovala z euroligového vítězství.
„K definitivnímu potvrzení došlo ve čtvrtek po euroligovém zápase v Boloni. Tomáš v pátek večer nasedl do letadla a přiletěl do Česka. K týmu se připojil dnes obědem v Jihlavě, aby mohl absolvovat už předzápasový trénink,“ potvrdil Welsch zprávu, která potěšila nejednoho českého fanouška.
„Ta domluva byla od začátku jasně postavená, že vzhledem k jeho zatížení a dalším okolnostem se bavíme pouze o domácím utkání v Jihlavě. Tomášovi jsme já i celý tým moc vděční za jeho přístup a touhu reprezentovat i v rámci další extrémně náročné sezony,“ poděkoval rozehrávači, který je srdcem českého národního týmu.
Utkání proti Slovinsku začíná zítra v 18 hodin a přímým přenosem ho vysílá stanice ČT sport.