Satoranský před Slovinci: Rozdíl není 40 bodů. Tým se musí oklepat, chci dodat klid
Tomáš Satoranský už absolvoval s národním týmem v Jihlavě trénink. V neděli je připraven týmu pomoci, aby se neopakovala blamáž z Koperu, kde v pátek národní celek padl 59:99. Satoranský přijíždí jako rekordman v počtu asistencí v rámci kvalifikace MS. V listopadu proti Estonsku nastřádal 16 asistencí. Nikdy v historii žádný hráč nenasbíral více v kvalifikačních bojích o světový šampionát.
Tomáš Satoranský ještě ve středu absolvoval euroligový trip do Boloně. Jeho Barca v Itálii prohrála 80:85. Česká hvězda odehrála téměř 27 minut, takže je připravena pomoci české partě v odvetě proti sebevědomým Slovincům, kteří si připsali velkolepou páteční výhru 99:59. Nikdy v historii samostatného Česka národní tým neprohrál jakékoliv utkání větším bodovým rozdílem.
„Bohužel jsem zápas ve Slovinsku neviděl, protože jsem zrovna absolvoval let do Česka. Jen jsem potom viděl nehezký výsledek. Myslím si, že nejdůležitější je se mentálně oklepat. Podle mě kvalitativní rozdíl určitě není mezi oběma týmy 40 bodů. Klukům chci dodat klid a dostat je do jiných rolí, které jim více vyhovují,“ řekl Satoranský po sobotním podvečerním tréninku v Jihlavě.
Horko těžko by se hledaly aspekty hry, které Čechům vycházely. Zejména druhá půle se vůbec nepovedla. Horší to v Jihlavě už snad být ani nemůže.
„Musí se zlepšit obrana trojek, která nefungovala v Koperu ve druhé půli. Pak čtení hry a vyrovnání se s agresivitou. Tahle evropská kvalifikační okna se často rozhodují bojovností. Snad se nám to podaří zlepšit před zaplněnou halou,“ věří Satoranský.
Zápas je v Horácké multifunkční aréně na programu v neděli od 18 hodin.