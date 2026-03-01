Prokletá třetí čtvrtina. Češi padli se Slovinci i doma. Nešly mi nohy, smutnil Satoranský
Zápas v Jihlavě proti Slovinsku mohlo provázet jedno slůvko. Odplata. Do Horácké multifunkční haly si našlo cestu 5321 diváků. Bylo vyprodáno. Všichni věřili, že přítomnost Tomáše Satoranského odčiní blamáž ze Slovinska, kde Češi v pátek jasně padli. Dlouho to vypadalo skvěle. Do přestávky. Pak se soupeř probral podobně jako v pátek v Koperu a zápas málo vídaným způsobem otočil. Češi vedli až drtivým rozdílem, přesto padli 84:86. Pouť kvalifikací MS 2027 se tedy zamotává. „S tím, že odešly fyzické síly, odešla i střelba. Nedokázali jsme se rozběhnout do protiútoku jako v prvním poločase,“ litoval Satoranský.
Vypadalo to, že Tomáš Satoranský snad zase jednou přivezl z Barcelony kouzelné proutí. Zápas v Jihlavě proti Slovinsku rozjeli Češi úplně jinak než dva dny zpátky v Koperu. Opakovaně si hýčkali v zápase až devatenáctibodový náskok. Jenže magie Satoranského přestala fungovat po přestávce. „V druhém poločase jsem neměl vůbec nohy, takže všechny střely byly bohužel krátké. Nájezdy, kdy jsem nedokázal zakončit po kontaktu. Ten poslední toho byl jen jasnou ukázkou,“ smutnila česká opora. Právě Satoranský mohl vyrovnat v posledních sekundách, když střílel z docela krkolomné pozice, ale nedal. I tak se zastavil na 15 bodech, 9 asistencích a 7 doskocích.
Kamenem úrazu byly v obou duelech proti Slovinsku druhé poločasy. Třetí čtvrtina skončila 9:27 z českého pohledu a připomněla koperskou mizérii. Co se dařilo v první půli, přestalo fungovat. Navíc Češi cítili frustraci, začali možná až příliš diskutovat s rozhodčími, kteří byli z Litvy, Francie a Polska. Dokonce i kouč Luboš Bartoň dostal za jeden zlostný moment technickou chybu.
„Ve chvíli, kdy si začali věřit, tak bylo těžké je zastavit. Tohle je styl, který se v Evropě hraje. I sudí se tomu přizpůsobí, když vidí, že jeden tým hraje extrémně agresivně, tak nepísknou každý faul. Někdy jsme si až zbytečně moc na jejich verdikty stěžovali. Doporučuju všem mladým hráčům, aby se zavřeli do posilovny. Dneska je basket ohromně náročný,“ řekl po zápase Tomáš Kyzlink, který se znovu stal nejlepším střelcem Čechů. Tentokrát s 22 body kraloval celkově, ale nestačilo to.
Problémy se kupily, když se na začátku čtvrté periody vyfauloval Martin Kříž. Při absenci Martina Svobody, který se zranil v zápase ve Slovinsku, tak došlo i na potíže pod košem. Už zase, chtělo by se říct, ale to je kolorit poslední doby české reprezentace, což pojmenoval i Satoranský.
„Chybí nám centimetry. Třeba ty Jamese Karnika. Někdy tu hru potřebujeme vyvážit z dolního postavení, což se ne úplně daří,“ posteskl si.
Situace v kvalifikační skupině H světového šampionátu 2027 se tak zamotala. Slovinci rázem vedou s bilancí tří výher a jedné prohry. Dvě výhry a dvě prohry mají shodně Češi a Estonci. Ti dokázali v neděli doma překvapivě padnout se Švédskem 69:79. Seveřané si tak připsali první triumf ve skupině. Poslední zápasy této kvalifikační fáze jsou na programu 3. a 6. července. Nejprve Češi odcestují do Švédska, následně se doma utkají s Estonskem. „Doufám, že se v červenci sejdeme v lepší sestavě a vyhrajeme obě utkání,“ dodal Satoranský.
Česko - Slovinsko 84:86 (27:21, 54:36, 63:63)
Sestava a body Česka: Kyzlink 22, Satoranský 15, Peterka 4, Bálint 5, Kovář 6 - Hruban 10, Samoura 11, Kříž 3, Sýkora 3, Zídek 5.
Nejvíce bodů Slovinska: Prepelič 20, Samar 15, Kroflič 14.
Fauly: 28:28.
Trestné hody: 29/22 - 29/23.
Trojky: 12:11.
Doskoky: 37:37.
Tabulka:
|1.
|Slovinsko
|4
|3
|1
|372:320
|7
|2.
|Česko
|4
|2
|2
|337:357
|6
|3.
|Estonsko
|4
|2
|2
|343:346
|6
|4.
|Švédsko
|4
|1
|3
|319:348
|5