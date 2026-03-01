Utahaný Satoranský po Slovinsku: Na hovno… Mrzí mě to, protože obětuju dost
Přiletěl jako spasitel. Diváci ho v Jihlavě odměnili ovacemi vestoje, i když ještě zápas nezačal. Tentokrát to nevyšlo. Tomáš Satoranský jako štístko nezafungoval. Češi padli se Slovinci o titěrné dva body, ale hlavní česká hvězda dál věří v postup.
Vedli jste až o 19 bodů a nakonec prohra? Co kromě fyzičky je hlavní jmenovatel?
„Věděli jsme, že ještě přitvrdí po přestávce. Můžete to vědět, ale potom co na to nohy. Nohy byly asi unavené u všech. Já jsem to na sobě cítil hodně. První poločas jsme hráli velice dobrý basketbal jak v obraně, tak v útoku. Zůstali jsme v zápase, hráli jsme až do konce, měli jsme možnost vyrovnat, ale bylo tam až moc chyb. Slovinci si to zasloužili za to, jak bojovali ve druhé půli.“
Přiletěl jste pomoci unavený z Barcelony, jaké byly pocity hned po tom konečném klaksonu?
„Na hovno, samozřejmě. Mrzí mě to, protože si myslím, že toho obětuju dost, i když je ten kalendář nabitý. Já jsem tu kvalifikaci začal s tím, že bych se chtěl ještě poprat o mistrovství světa a s tím jsem sem přijel, že chci ten zápas vyhrát. Určitě to nebyl ideální stav, když se prohrálo o 40 ve Slovinsku. Trošku chyběla rotace. Absence Sehnala nebo Karnika jsou hodně znát. V tom moderním basketu hrát všechno zvenku. Bohužel nemáme moc na výběr v téhle době.“
Celá hala vstala a tleskala, když hlasatel řekl před zápasem, že jste žijící legenda. Co vy na to?
„Je to krásné. Snažil jsem se to úplně tolik nevnímat, protože se soustředím na zápas a nechtěl jsem se vykolejit. Ale je to úžasný. Lidi nás hnali dopředu, i když odešly síly, tak jsme vlastně i díky nim zůstali v utkání.“
Pořád je postup více než reálný souhlasíte?
„Budeme muset vyhrát oba dva zápasy, abychom postoupili a měli co nejlepší bilanci do té druhé fáze. To nejdůležitější, co všichni víme, je, jak se sejdeme. Tým je asi jiný, když přijedu já. Byl by jiný, kdyby přijel Honza Veselý. A jak říkám, pak záleží na tom, jestli jsou k mání hráči typu Karnik, Sehnal a podobně.“
Jak se vám zamlouvá hala v Jihlavě?
„Jsem tady poprvé a super. Myslím si, že oproti Pardubicím má výhodu pro basketbal v tom, že není tak velká. Nebo spíš je dobře udělaná tím, že lidi jsou blíž hřišti, takže atmosféru vnímáte líp. Určitě super mít takovou halu, která není daleko od Prahy ani od Brna.“