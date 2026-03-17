Postoupí basketbalistky na MS? Belgii jasně podlehly a teď potřebují pomoc Číny
České basketbalistky prohrály ve Wu-chanu na závěr kvalifikace mistrovství světa s favorizovanou Belgií vysoko 50:93 a účast na zářijovém šampionátu v Berlíně jim zajistí jen porážka Brazílie v posledním utkání s domácí Čínou. Při debaklu od vítězek posledních dvou mistrovství Evropy byla nejlepší českou střelkyní s 13 body Veronika Voráčková, o bod méně dala Emma Čechová. Za vítězky zazářila 22 body Kyara Linskensová.
Úřadující mistryně Evropy Belgičanky, které hrály kvalifikační turnaj s jistotou účasti na šampionátu, ovládly skupinu A bez porážky. Už v sobotu se kvalifikovala i Čína a po české porážce s Belgií postoupilo také Mali. Poslední pozice připadne buď Česku, nebo Brazílii. „Šance žije, vždycky je nejhorší, když za vás rozhoduje někdo jiný. Tak teď se budeme chvíli stresovat,“ řekla novinářům trenérka českého týmu Romana Ptáčková.
Český tým bez zraněné pivotky Julie Reisingerové se v úvodu dvakrát dostal do vedení po trojkách Voráčkové a kapitánky Natálie Stoupalové a udržel se v náskoku i po koši Emmy Čechové i další trefě Voráčkové z perimetru, po které to bylo 11:7. Favoritky ale otočily stav devítibodovou šňůrou, kterou přerušila až Julie Pospíšilová. Po koších Gabriely Andělové a Čechové snížil český tým do konce první čtvrtiny na 17:18.
Belgičanky na začátku druhé desetiminutovky odskočily díky úspěšným pokusům Elise Rametteové a Ine Jorisové z dálky do vedení 24:19. Dvě akce potom zakončila opět Čechová, Belgičanky ale znovu unikly po koši Kyary Linskensové a trojce Antonie Dalaereové. Český tým se ještě přiblížil na rozdíl tří bodů po trojce Petry Holešínské a držel ho i po koších Pospíšilové a Stoupalové. Zbytek poločasu ale Belgičanky ovládly 12:2 a získaly rozhodující vedení.
Na startu druhého poločasu sice odpověděla na trojku Julie Vanloové stejně Stoupalová, další pasáž ale ovládly Belgičanky 15:2 a měly už náskok 26 bodů. Linskensová v této fázi dala 13 bodů. Dvanáctibodovou sérii přetrhla až dvěma šestkami Čechová. Po trojce Alicie Courthiauové zakončily favoritky třetí čtvrtinu s vedením o 30 bodů.
Češky daly ve třetí i v závěrečné čtvrtině jen po devíti bodech. Za Belgii jich dala osm v poslední části Becky Masseyová, která trojkou uzavřela skóre. Belgičanky díky tomu dosáhly na nejvyšší výhru turnaje.
„Bylo to poslední, páté utkání a bylo to hodně znát, že už těch sil moc nebylo. Hrály jsme proti nejlepšímu týmu Evropy a v druhém poločase to soupeř jasně ukázal a nastavil nám zrcadlo. Na druhou stranu musím říct, že dokud jsme měly síly, tak patnáct minut jsme předváděly výborný výkon,“ zhodnotila utkání Ptáčková.
„Tím, že nám vypadla Julča Reisingerová a předtím ještě pár pivotek, které tady vůbec nejsou, tak je to pro nás už tak citelný zásah. Ačkoliv byla Emma Čechová opět skvělá, tak to nemůže stát pod košem jenom na ní. To si myslím, že bylo hlavní. Odešly absolutně síly. Myslím, že do nějakých dvaceti bodů jsme mohly hrát, ale v téhle sestavě by to byl nadlidský výkon,“ dodala Ptáčková.
Kvalifikační turnaj o postup na MS basketbalistek - skupina A (Wu-chan):
Česko - Belgie 50:93 (17:18, 32:45, 41:71)
Sestava a body Česka: Voráčková 13, Čechová 12, Stoupalová 8, Holešínská 3, E. Hamzová 2 - Pospíšilová 4, G. Andělová, Malíková, Šotolová a Zeithammerová po 2, Fučíková.
Nejvíce bodů Belgie: Linskensová 22, Vanloová 15, Meessemanová 14.
Fauly: 15:12. Trestné hody: 4/3 - 9/7. Trojky: 5:12. Doskoky: 30:43.
Mali - Jižní Súdán 97:74 (23:19, 42:36, 63:50),
12:30 Čína - Brazílie.
|1.
|Belgie
|5
|5
|0
|455:299
|10
|2.
|Čína
|4
|3
|1
|316:298
|7
|3.
|Česko
|5
|2
|3
|361:371
|7
|4.
|Mali
|5
|2
|3
|365:376
|7
|5.
|Brazílie
|4
|2
|2
|305:335
|6
|6.
|Jižní Súdán
|5
|0
|5
|345:468
|5