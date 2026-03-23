Z fanouška k jednomu z NEJ týmů. Nejdřív hráči neměli respekt, říká trenér samouk
Pohádkový příběh žije basketbalový trenér Jan Moucha, který zhmotnil sen nejednoho fanouška. Znáte to… Sedíte na tribuně a přesně víte, co by měli hráči na palubovce dělat. V případě mladého muže, který je mladší než řada jeho současných svěřenců, se tohle stalo realitou. Moucha je asistent Jana Šotnara v Pardubicích, jedné z nejstabilnějších českých organizací a nyní druhého týmu Maxa NBL, který jako jeden z mála dokáže vzdorovat multišampionovi z Nymburka. Od počítačové hry NBA2K až k profíkům? „Je to tak,“ přitakává v rozhovoru pro iSport mladík, jemuž cestu do velkého basketu otevřely rozhovory na YouTubovém kanále a díky tomu mohl přerušit kariéru učitele angličtiny a společenských věd na gymnáziu.
Jak se stal z fanouška trenér u týmu v nejvyšší české soutěži?
„Měl jsem obrovské hobby, což byl basket. Výhodou bylo, že jsem uměl dobře anglicky, konzumoval jsem hromadu článků, různých statistik, věcí, analýz, a zabředl jsem do toho. Řekl bych, že jsem získal insight na to, abych mohl začít sám dělat obsah. Videa na YouTube, sociální sítě, psal jsem články a podobně. Všimli si mě na Slunetě, točil jsem podcasty, například s jejím tehdejším trenérem Honzou Šotnarem. Měli jsme celkem solidní pokec a on si mě následně vytáhl do Ústí na asistenta. Od té doby jsem si začal dělat licence, pracoval s mládeží a u áčka fungoval jako videokouč.
Trenér sezony 2023/24 a držitel ligového stříbra s Ústím na vás ukázal, poté co zjistil, že se v basketu orientujete? Čím jste ho upoutal?
„Pro Slunetu jsem tvořil videoobsah, do jedné z částí patřil podcast a rozhovory. Mluvil jsem se Slamákem (generální manažer klubu Tomáš Hrubý), s Pavlem Houškou, s Michalem Šotnarem nebo v té době trenérem klubu Tondou Pišteckým. Pak jej nahradil Honza Šotnar, s nímž jsem také udělal rozhovor. Pomohlo, že už o mě měl povědomí právě z mého YouTubového kanálu. Trochu věděl, o koho jde. Sedli jsme si a požádal mě, jestli bych mu s něčím nepomohl. První půlrok jsem to dělal čistě dobrovolně zadarmo jako volunteer s tím, že jsem získal zkušenosti a nějakou pozici. Pak to šlo ráz na ráz.
Basket jste nikdy nehrál, rozhodně ne na profesionální úrovni. Byl to hendikep?
„Ze začátku určitě ano, cítil jsem to. Upřímně můžu říct, že respekt od hráčů chyběl. Byl jsem absolutní outsider. Časem se to obrátilo. I díky práci, jakou jsem odváděl. Doufám, že snad byla slušná. Ukázalo se, že to takový hendikep být nemusí. Dneska si myslím, že už nikdo nekouká na to, odkud jsem přišel a kde jsem se vzal. Každý to bere, že jsem nyní v Pardubích asák (asistent trenéra), videokouč a šéftrenér mládeže.“
Šotnar byl asistentem Diega Ocampa u české reprezentace, zúčastnil se Eurobasketu 2025. To už pro vás jako bývalého fanouška a nanejvýš diváka musí být zajímavé, že?
„Zejména z pohledu, co tenkrát přenášel z nároďáku do klubu. Spolupracovat jsme začali ještě předtím, než působil u národního týmu. Později, když nastoupil do reprezentace, začal odtamtud tahat různé materiály, postupy, metody, což bylo strašně zajímavé. To byla pro mě jako super šance nakouknout pod pokličku toho, jak to dělá trenérský top štáb, což Španělé Diego Ocampo s Lluísem Rierou, byli. Dělali to prostě na top úrovni evropského formátu. Mohli jsme si to přenést do Slunety a dost věcí aplikujeme dodnes v Pardubicích.
Vaší devízou je přivádění Američanů. K tomu vás předurčila výborná znalost angličtiny a přehled o zámořských webech se specializací na basket?
„Je to součást mojí práce. Skautuji posily, ale to je jenom určitý segment z toho všeho. Většinu tvoří video a příprava na soupeře. K tomu patří střihání momentů, které by nás v zápase mohly ohrozit a situace, které protivníci hrají.“
Američanů hraje v Maxa NBL spousta. Někteří patří k elitě, další jsou provar. Je složité ukázat na ty správné?
„Je to těžké, je ohromně moc prostoru, kde se dá udělat chyba. Je to samozřejmě také o štěstí. Z 60% to ovlivníte svojí dobrou prací, ale pořád je tam 35-40% mimo vaši kontrolu, že se neukáže na videu a co se neprojeví při skautingu. Hráč může mít historii zranění, kterou vám zatajil, povahové rysy, o jakých vám nikdo neřekne. Může to být průšvih. Letos máme ohromné štěstí, že jsme pět Američanů trefili. Jak povahově, tak dovednostně i herně. Nikde není napsáno, že to stejné bude za rok. Bereme to s pokorou a příště tomu musíme obětovat totožné penzum práce a doufat, že budeme mít trošku štěstí.“
Některé celky na Američany vyloženě sází, naopak je chválen třeba Písek za to, že hraje s domácími borci. Česká základna kvalitních hráčů ale ani není moc velká, že?
„To je na dlouhou debatu. Nechci to stavět do pozice jako, že zlí Američané a hodní Češi. Osobně si myslím, že Američané zvyšují kvalitu ligy a pak je na Češích, aby se tomu vyrovnali. Pokud na to mají, pak se můžeme bavit o tom, že mohou hrát na úrovni top evropské soutěže. Takových tady samozřejmě moc není, spousta z nich na to nemá. Když vezmu top 20 hráčů české ligy, tak minimálně velká část z nich budou Američané.“
Trenéři bez větší hráčské zkušenosti napříč sporty
- Will Still, fotbal se naučil při hraní Football Manageru, ve 30 letech převzal francouzskou Remeš, později vedl Southampton.
- Julian Nagelsmann, v profi fotbale neodehrál ani zápas, v 28 letech se stal trenérem Hoffenheimu jako nejmladší kouč bundesligové historie.
- Lukas Kwasniok, fotbal hrál na nižší úrovni do 19 let, pak začal trénovat, z krajských lig se vyšvihl do Kolína nad Rýnem.
- José Mourinho, hráčská epizoda slavného Portugalce nestojí za řeč, trénovat začal ve 27 letech.
- Jaroslav Köstl, začínal jako tiskový mluvčí Bohemians, psal na klubový web, později se stal asistentem Jindřicha Trpišovského v Liberci a ve Slavii, dočasně vedl reprezentaci, dnes působí v Ružomberoku.
- Lukáš Majer, trénovat začal v šestnácti, ve 26 letech vedl hokejový Šumperk a následně Prostějov v Maxa lize, pak se vrátil k juniorce do Olomouce.
- Ladislav Čihák, naposledy vedl České Budějovice, sám profesionálně nehrál.
- Radim Rulík, vinou zdravotních trablů skončil brzy s hraním, trénovat začal kolem dvacítky, záhy se dostal ke karlovarskému áčku ve druhé lize.
- Karel Mlejnek, do profi hokeje se nedostal, poté co skončil v juniorech, začal s trénováním přípravky v K. Varech, nyní je Pešánovým asistentem v Pardubicích.
- Scotty Bowman, legendárnímu trenérovi NHL ukončila v brzkém věku aktivní kariéru těžká fraktura lebky.
- Jon Cooper, současný kouč Tampy Bay v NHL býval právníkem a hokej hrával jen na střední škole. Vedl Kanadu na olympiádě v Miláně.