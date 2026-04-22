Problém pro ženský basket v Evropě: platová revoluce ve WNBA. Může nás to sežrat, ví kouč USK
Extrémní komerční úspěch basketbalové WNBA v posledních letech zatřásl světem ženského sportu. Basketbalistky si s ligou vyjednaly novou kolektivní smlouvu, která posouvá jejich platy do závratných dimenzí. Loňská průměrná gáže 120 000 dolarů je nyní téměř pětinásobná (583 000 USD). A Evropa, kde doteď i ty nejlepší od podzimu do jara taktéž nastupovaly na druhý úvazek, dramaticky ztrácí na zajímavosti. Pocítí to i loňský euroligový šampion - pražský ZVVZ USK Praha.
Třicátá sezona WNBA startuje teprve 8. května, šampaňské na oslavu bouchalo ale již v půlce března. To se po osmidenním tvrdém vyjednávání v New Yorku liga dohodla s hráčskou asociací na nové kolektivní smlouvě. A spíš než o navýšení platů je nutné hovořit o zcela nové finanční realitě. Ta férověji zohledňuje boom v popularitě, ke kterému přispěly i fenomenální novicky posledních sezon Caitlin Clarková či Paige Bueckersová.
Platový strop týmů vylétl ze 1,5 milionu dolarů na 7 milionů. Současný minimální plat 270 000 dolarů je vyšší než loňské maximum 250 000. To nyní činí 1,4 milionu. Pivotka Aliyah Bostonová z Indiany v sobotu podepsala čtyřletý kontrakt na 6,3 milionu, aktuálně nejvyšší v dějinách ligy. Rekord ale nevydrží dlouho…
Gáže budou každoročně upravovány podle toho, jak se budou vyvíjet příjmy klubů a ligy. Dohoda předpokládá, že do roku 2032 vyšplhá maximální plat na 2,4 milionu dolarů a průměrný plat překročí milion dolarů.
Loni působilo v WNBA 13 klubů, letos se rozšiřuje na 15 o Portland Fire a prvního kanadského zástupce Toronto Tempo. V sezoně 2030 už má být WNBA po další expanzi osmnáctičlenná (Cleveland, Detroit, Philadelphia), počet zápasů v základní části poroste až na 52 a bude nutné prodloužit sezonu. Ta v současnosti startuje začátkem května a finálová série vyvrcholí nejpozději koncem října.
Jak se změnily platové podmínky v WNBA
2025
2026
platový strop
1,46 mil. USD
7,0 mil. USD
maximální plat
250 000 USD
1,4 mil. USD
minimální plat
66 000 USD
270 000 USD
průměrný plat
120 000 USD
583 000 USD
WNBA už teď není díky novému dealu chudší sestrou Euroligy, nýbrž ji dramaticky přerostla. A vše nasvědčuje tomu, že se nůžky budou čím dál víc rozevírat. „Může nás to do pár let sežrat. Nebude to pro evropský ženský basket vůbec dobré,“ říká Martin Bašta, trenér USK. Jeho klub dlouhodobě