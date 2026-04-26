Mysleli si, že je masérka. Jak Hejková změnila basket: bojovnost měla po jednooké pratetě
Dříve jsem hrála tenis, ale když mi kamarádka ukázala basketbal, chtěla jsem ho vyzkoušet. Nakonec u mě zvítězil i proto, že jde o kolektivní sport, ve kterém je člověk obklopen lidmi, kteří mohou obohatit jeho život. Navíc při něm člověk zapojuje nejen tělo, ale i mysl, aby vymyslel strategii a dokázal přehrát soupeře.
Narodila jsem se 7. dubna 1954 v Žilině jako mladší ze dvou dcer. Žilina byla krásné, velké město, ve kterém jsem - až na drobné přestávky - prožila velkou část života. Oba rodiče měli velmi zajímavý původ.
Můj tatínek se jmenoval Vsevolod Hejk a narodil se v roce 1910 v Oděse do smíšené rodiny. Po otci byl Čech, po matce Rus. Právě jeho otec, můj dědeček Jaroslav, se do této oblasti dostal jako zástupce české banky, díky čemuž měla rodina velmi dobré postavení. Sám se výrazně politicky angažoval, a když v Rusku vznikaly československé legie, obcházel zajatce a snažil se je přesvědčit ke vstupu do nich. Bohužel se nakazil tyfem a ve 42 letech zemřel. Dodatečně byl oceněn za zásluhy o vznik státu, na což jsem popravdě velmi hrdá.
Po jeho smrti zůstala babička sama se třemi dětmi. V té době v Rusku panoval velký hlad a poválečná situace byla velmi složitá. Osud však rodině zřejmě přál a do lepších časů ji nasměrovala obyčejná dětská úvaha. Když tehdy babička procházela kolem československé ambasády v Kyjevě, můj desetiletý tatínek se prý zeptal, proč by se rodina nepřesunula do Československa, když je jeho otec Čech. Rodina nakonec skutečně získala československé pasy a po strastiplné tříměsíční cestě v dobytčím vagónu dorazila v roce 1921 do Čech.
Babička neuměla ani slovo česky, ale Československo se k ruským emigrantům chovalo velmi vstřícně, a tak získala místo učitelky na ruském gymnáziu v Moravské Třebové.
Povahu mám po pratetičce
Babička pocházela ze šesti sester, z nichž se - kromě dvou - postupně všechny odstěhovaly z Ruska na Západ. Asi nejzajímavější je osud mé pratety, která se nakonec usadila v Praze. Braly jsme ji jako svou babičku, protože jinou jsme neměly. Jmenovala se Natália a po ní mám nejen jméno, ale patrně i část své bojovné povahy.
Byla nejmladší ze sester a už v sedmnácti letech odešla z domova. Po vypuknutí občanské války v Rusku se přidala na stranu bělogvardějců, kde ošetřovala vojáky. Bohužel ji tam postihl úraz, při němž přišla o oko. Do Československa se nakonec dostala za velmi dobrodružných okolností. V podpalubí lodi, fiktivně provdaná za Rumuna, až do Prahy, kde se později skutečně provdala za ruského emigranta.
Oba se aktivně zapojili i do Pražského povstání. Její manžel, jako inženýr, měl za úkol zkontrolovat, zda není Pražský hrad podminovaný. Bohužel byl na barikádách zasažen granátem a zemřel. Tetička utrpěla těžká zranění.
Na bábušku Natu, jak jsem jí říkala, mám hezké vzpomínky. Vybavuji si třeba úsměvnou historku, kdy jsme spolu rády hrávaly karty a vždy to skončilo tak, že jsme obě brečely. Já ji obviňovala z podvádění a ona se bránila, že to přece není možné, jak by mohla podvádět, když má jen jedno oko. Také si pamatuji, že neměla ráda Lenina. Ve škole nás učili, že je otcem národů, ale když tetička slyšela jeho jméno, jen suše poznamenala: „Starý syfilitik!“