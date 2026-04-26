Neporazitelné! Basketbalistky USK vyhrály všechny zápasy a berou 16. titul v řadě
Basketbalistky ZVVZ USK Praha vybojovaly šestnáctý titul v řadě a dvacátý v samostatné ligové historii. Ve třetím finále dnes porazily na domácí palubovce Žabiny Brno 85:49 a sérii ovládly 3:0 na zápasy. Sezonou prošly bez jediné porážky.
Svěřenkyně trenéra Martina Bašty potvrdily roli favoritek a navázaly na pondělní domácí vítězství 106:71 a středeční triumf z palubovky soupeře 85:57. Nejlepší střelkyní Pražanek byla se 17 body kapitánka Valériane Ayayiová. Její francouzská spoluhráčka Pauline Astierová zaznamenala double double za 11 bodů a 11 doskoků. Žabinám nepomohlo ani 16 bodů Anety Kytlicové.
Hráčky USK vyhrály v tomto ročníku soutěže všech 31 zápasů. V domácí lize prodloužily neporazitelnost na 64 utkání. Bašta, který před sezonou nahradil legendární Natálii Hejkovou (její příběh čtěte ZDE), získal premiérový titul na postu hlavního kouče. Žabiny dál čekají na první titul od sezony 2009/10.
Pražanky si částečně vynahradily zklamání z Evropské ligy, ve které v roli obhájkyň prvenství nepostoupily do finálového turnaje. V součtu s federální ligou získaly 28. titul a upevnily si pozici v čele historického pořadí před Spartou (23).
První body v utkání sice vstřelily Žabiny zásluhou Shaylishy Colleyové, domácí ale devíti body v řadě vývoj otočily a první část vyhrály rozdílem 14 bodů (23:9). Brňanky se v úvodu druhé části přiblížily na jedenáctibodové manko, ale domácí vzápětí předvedly další devítibodovou šňůru. Do kabin šly za nejvyššího vedení v dosavadním průběhu utkání o 26 bodů (45:19).
Domácí basketbalistky táhla Ayayiová, která do přestávky nastřílela 12 bodů. Žabiny doplácely na velké množství ztrát - celkem jich v utkání nasbíraly 27.
Po přestávce Pražanky žádné drama nedovolily. Po trojce Bridget Carletonové vedly už 60:30 a za podpory domácí haly Královka pak hráčky USK v závěrečné čtvrtině duel bez problémů kontrolovaly. Vedení staronového mistra dvakrát narostlo až na rozdíl 40 bodů.