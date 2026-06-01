Parte pro Nymburk. Jansta o spojení se Slavií: Pro mě jako sparťana hrozný…
Ještě jednou půjde ve finálové sérii bojovat o ligový titul, pro basketbalový Nymburk to ale bude loučení. Dominantní klub, který má na kontě dvacet mistrovských sezon a zářil i v Evropě, mizí z ligy a čeká ho spojení se Slavií. „Krvácí mi srdce. Pro mě jako sparťana je to hrozný,“ říká bývalý klubový principál Miroslav Jansta, který s Nymburkem prošel na vrchol ze třetí ligy.
Dojemné parte dokládá konec velké éry, která trvala víc než dvě dekády. Na úterní první zápas finále basketbalové ligy s Pardubicemi se budou nymburští fanoušci scházet v černém. Jejich klub se nepřihlásil do příští sezony a jeho identita přejde pod červenobílou pěticípou hvězdu.
Jaké z toho máte pocity?
„Je mi smutno. Jako každý, kdo pomohl Nymburku k evropským výšinám, a jako člověk, který miluje svoje rodné město, nemůžu mít dobré pocity a nemám je. Zároveň chápu, že Nymburk potřebuje nový impuls. Ten je v Praze. Ale je tady jeden háček. Česko, jako bývalá sportovní velmoc, nemá jedinou halu na basketbal, ani na volejbal, která by splňovala mezinárodní požadavky. Mně se podařilo sehnat peníze na rekonstrukci Královky, i tam jsme hráli na výjimku.“
Bylo podle vás jiné řešení?
„Noví majitelé se rozhodli. Pro mě jako sparťana je to samozřejmě o to smutnější. Co se dá dělat. On si málokdo uvědomuje, že se ztrácí značka, kterou tady v kolektivních sportech má jenom fotbalová Sparta a Slavia a ženy basketbalového USK. Každý ví, že jsme s rozpočty dvou milionů eur poráželi kluby, které měly rozpočety pět milionů eur a víc. Dokázali jsme porazit velkokluby Fenerbahce a CSKA. Vedli jsme i v dalším zápase s CSKA, ale šlo o play off a rozhodčí začali úřadovat. V závěru nám vyfaulovali klíčové hráče.“
Nymburk je světová značka
Jaký má Nymburk ve světě zvuk?
Je to ohromná značka. Na Maledivách, kam jezdím pravidelně na dovolenou, mě jeden člověk, který se o nás staral, pořád sledoval. Koukal na mě divně, tak jsem se ptal šéfa: Co to je za člověka? On říká: Vy nosíte tričko a kšiltovku Nymburku. On je fanatický basketbalista, je z Filipín a moc dobře ví, co je Nymburk. Udělal jsem ho šťastným a dal jsem mu čepici, tričko by měl jak zástěru.“
Jaký odkaz klub zanechává?
„V Evropě i ve světě obdivovali Nymburk, mistrovství světa žen v roce 2010 a organizaci všech mistrovství, co jsme dělali. Nymburk byl základ. Já jsem to měl jako koníčka. Peníze jsem si z toho nebral, jenom jsem dával. Byly to desetitisíce hodin práce. Klub jsme spravovali s mou pravou rukou, inženýrem Šimečkem a s panem Šístkem. Ve třech jsme dosáhli vítězství. Nemám rád byrokracii, nemám rád práci pro práci. Proto jsme měli výsledky.“
Jaký budete mít vztah ke Slavii, do níž se současný klub včlení?
„Držím palce, aby to šlo k výšinám. Basket miluju, nehledím na to tak, že končí svět, ale že něco nového začne. Je smutné, že mi jako Nymburákovi zmizí Nymburk. Jsem zvědavý, co kluci vymyslí. Bohužel bude mít klub i IČO Slavie. Jednali jsme i se Spartou, že by byla Sparta Nymburk. Ale to panu Křetínskému, kterého obdivuju za to, co dělá pro český fotbal, rozmluvili. Basket miluje, ale řekli mu, ať se jím nerozptyluje. Teď usiluje o získání celého West Hamu. Jak je velký srdcař pro český sport, Nymburk by dovedl mnohem výš. A byla by to Sparta…“