Buzzer beater, Nymburk ztratil výhru půl sekundy před koncem! Kouč: Teď se ukáže naše srdce
Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101:100 a vyrovnali stav série na čtyři vítězné na 2:2. Trojkou s klaksonem rozhodl Luboš Kovář poté, co Beksa rozehrávala 0,5 sekundy před koncem po koši nymburského kapitána Martina Kříže. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích.
Na vítězství Východočechů se podílel 30 body nejlepší střelec zápasu Joe Bryant, o pět bodů méně si připsal Trey Bonham. V týmu poražených dal 19 bodů Kříž a double double za 15 bodů a 12 asistencí si připsal Ondřej Sehnal.
„Já sám nevím, co k tomu říct. Neuvěřitelné. Zaprvé ta akce takhle vůbec neměla být. O to je to vtipnější. Navíc já celý zápas nic a nakonec dám vítěznou střelu. Takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit,“ řekl po utkání novinářům Kovář.
„To si podle mě přesně říkal Nymburk, že už se to nedá prohrát. Celkově ta akce měla jít na dvojku, chtěl jsem to vyrovnat a jít do prodloužení. Ale někdy to k tomu k tomu sportu patří takové šťastné střely,“ pokračoval hrdina závěrečné koncovky.
Nymburk stejně jako v neděli vstoupil do zápasu skvěle a vytvořil si náskok 9:0, na což zareagoval dvěma trojkami za sebou Bonham a domácí zahájili obrat, který se jim podařil daleko dříve než v minulém duelu. Od stavu 9:14 natáhli desetibodovou šňůru, kterou dovršil už svou třetí trefou z dálky Bonham. Pardubicím se dařila střelba z perimetru a Bryant svou druhou trojkou a celkově sedmou domácího týmu zařídil už dvouciferný náskok.
Hosté se dvakrát přiblížili na rozdíl dvou bodů, ale po Bryantových čtyřech trestných hodech a čtvrté trefě z dálky Pardubice vedly 45:36. Jenže Nymburk otočil na 49:47. Jaromír Bohačík k tomu přispěl pěti a Ondřej Sehnal čtyřmi body. Poločasové vedení 52:51 pro Beksu zařídil trojkou Bryant.
Po návratu ze šaten ještě proměnil Bryant šestku za technickou chybu Sehnala, ale potom otočili Bohačík, Jaquan Lawrence a Sehnal stav na 57:53. Pardubice se z pětibodové ztráty dostaly ještě jednou do vedení po trojce Jacoba Evanse a koši Luboše Kováře. V přetahované o vedení zakončili domácí třetí desetiminutovku dvěma trojkami a vedli 77:74.
Na deset bodů natáhli sérii dvěma šestkami Jakub Tůma a dalším košem Bryant. Nymburk ale postupně stahoval ztrátu a pěti body za sebou obrátil skóre na 88:86 Kříž. Domácí ještě vrátil dvakrát do vedení Bryant. V závěru hosté ztratili náskok 98:93 a jejich těsnou porážku zařídil těžkou střelou z dálky bývalý nymburský pivot Kovář.
Sudí po kontrole videa koš uznali. „Ondra Sehnal tam na mě ukazoval, že si myslí, že jsem to nemohl stihnout. Že jsem se otočil a pak vystřelil. Takže si myslel, že to nestihnu. Ale já jsem tomu věřil. Vždycky se musí věřit. A potom, když rozhodčí ukázali, že platí, tak to byla euforie a nadšení,“ popsal Kovář.
Nymburk byl až do zápasů v Pardubicích v play off neporažený a teď neuspěl dvakrát za sebou. „Už jsem podobnou situaci zažil pár let zpět proti AEK Atény. Je to samozřejmě tvrdá rána, ale takový je sport. Teď se ukáže, jestli jsme z oceli a jak velké máme srdce. Já hráčům věřím, vědí, jak to hodit za hlavu. Každopádně gratulace Pardubicím,“ uvedl kouč Nymburka Oren Amiel.
Finále play off basketbalové ligy mužů - 4. zápas:
Pardubice - Nymburk 101:100 (32:28, 52:51, 77:74)
Nejvíce bodů: Bryant 30, Bonham 25, Tůma 11 - Kříž 19, J. Bohačík, Lawrence a Sehnal po 15. Fauly: 22:20. Trestné hody: 21/18 - 22/15. Trojky: 17:7. Doskoky: 26:35. Stav série: 2:2.
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