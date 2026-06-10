Nymburk se od nové sezony spojí se Slavií. Hrát bude v Praze a cílem je evropská NBA
Po měsících spekulací je to oficiální. Jedna éra basketbalového velkoklubu z Nymburka končí a začíná další ve spojení se silnou značkou z Prahy. Nový klub s názvem SK Slavia Praha ERA NBK chce jít v evropské konkurenci ještě dál než jeho předchůdce. Cílem je rodící se evropská NBA. „Šance být součástí toho projektu je pro nás hnací motor,“ říká spolumajitel nového klubu Tomáš Petera.
Vítězná tradice českého dominátora jednadvacátého století se rozplyne ve vizionářském projektu, který zaštítí slávistická červená hvězda. Basketbalisté Nymburka ještě bojují ve finále letošního ročníku Maxa NBL, v další sezoně se už rozjede jejich společná cesta pod značkou pražského klubu.
„Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub s přesahem do Evropy. Každý klub přináší něco zásadního. Za nás je to rozhodně tradice, značka, Praha, fanouškovská základna a silná mládež,“ uvedl Marek Tesař, spolumajitel dosavadní Slavie a přes marketingovou agenturu RAUL! jeden z tvůrců nového projektu.
Jeho vizí je vytvořit z basketbalové Slavie obdobu evropských velikánů, které jsou osvědčenými franšízami ve fotbale a zároveň pod vysokými koši. Je to snaha dostat se do stejného světa s Bayernem Mnichov, Realem Madrid, Barcelonou či Fenerbahce.
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„Takovýhle velký projekt těžko může vznikat jinde než v Praze. Praha je velmi atraktivní místo, ve středu Evropy, je oblíbená. A projekt jako takový je dobrý pro Prahu. Je to něco unikátního,“ říká Tomáš Petera, dosavadní spolumajitel Nymburka a jeden ze spolumajitelů nového klubu.
Padesátiprocentní podíl v něm bude držet Jiří Podpěra, který v Nymburce působil od roku 2018. Prožil s ním pokračování úspěšné éry. Nymburk od začátku tisíciletí získal dvacet ligových titulů a v Lize mistrů se několikrát dostal mezi poslední osmičku.
„Svět se vyvíjí. V poslední době přichází do Champions League nové kluby z Euroligy, z Eurocupu, vyrůstají nové kluby z velkých měst. Do toho přichází projekt evropské NBA, který se blíží ke svému spuštění,“ vysvětluje Podpěra. „Jsme přesvědčení, že pokud bychom neudělali tenhle krok, bude stále těžší uhájit stávající pozice. Je to nezbytný krok, abychom mohli dále růst.“
Nárůst rozpočtu a výhled k NBA
Pro další rozvoj bude Slavia potřebovat pořádnou arénu. Zatím si vymohla aspoň prodloužení výjimky pro účast v příštím ročníku Ligy mistrů, v níž hodlá znovu využívat pražskou halu Královka. Na několik ligových zápasů se sešívaný tým vrátí i do Nymburka. Do budoucna vyhlíží projekt multifunkční arény na místě stárnoucí haly hokejové Slavie, který má být dokončen někdy na začátku třicátých let. Krátkodobou variantou může být i O2 Universum.
Klub plánuje nárůst rozpočtu ze současných přibližně 55 milionů korun a chystá se silně investovat i do marketingu. „Cíle jsou zase ty nejvyšší. Pravidelně hrát Final 4 a usilovat o vítězství v Champions League,“ uvedl Podpěra.
Právě z Ligy mistrů se nové Slavii otevírá cesta do exkluzivního projektu evropské NBA. Ta vznikne nejdříve v příštím roce. Připravuje se ve formátu šestnáct týmů, z nich minimálně dvanáct bude hrát na stálou licenci. Další místa budou k dispozici sportovní cestou přes postup z Ligy mistrů.
Evropská NBA zaujala i slavného slovinského hráče Luku Dončiče z Los Angeles Lakers, který vstoupil do italského klubu Vanoli Cremona. Ten prochází podobnou transformací jako Nymburk a dál bude působit v Římě.
„Je jasné, že to vznikne během dvou let. Detaily musí oznámit NBA Europe. My musíme být ready na to se tam dostat,“ řekl Petera.
Nový klub připravuje programy pro příznivce dosavadního Nynburka. Zároveň hodlá těžit z fanouškovské základny fotbalové Slavie. Na jejím stadionu v Edenu se konala i úvodní tiskovka vznikajícího projektu.
„Jsme s fotbalem domluveni, jak budeme spolupracovat. Co se týká majetkového propojení, žádné diskuze nevedeme,“ uvedl Tesař. „Rozhodně to propojení chceme, nejenom s fotbalisty, ale všemi sportovci napříč Slavií. Víme, že olympijský vítěz Jílek je taky slávista. To jsou osobnosti, které taky chceme zapojovat.“
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